【時間掌控師】5孩在職媽媽半年考上哈佛　分享5招時間管理技巧

小孩出生後，很多媽媽都感到時間變少了，每天忙個不停，事情也一直做不完。日本一位媽媽吉田穗波是一名婦產科醫生，在全職工作同時養育5名小孩，期間更利用半年的空餘時間考上哈佛大學進修。甚麼？空餘時間？你一定會質疑作為在職媽媽，怎會還有時間進修？吉田穗波則認為就因為沒時間，才什麼都能辦到，來看看這位媽媽的超強時間管理方法。 （網上圖片）

吉田穗波，2004年於名古屋大學研究所博士畢業後，便任職婦產科醫生，後來大女兒在一歲時因肺炎引發氣喘，她疲於處理女兒的病和工作時，也萌生了「若想改變現狀，只能積極提升自己」的想法，並決定申請入讀哈佛大學。當有這決定後，卻距離國外大學入學考試時間只有半年，亦即吉田穗波需要在半年內完成申請考試的所有程序。最後，她成功了，半年後便帶著3個年幼的女兒與丈夫一起前往美國，用兩年時間取得學位，期間更生下第4個小孩。 帶著媽媽及妻子身份，並完成夢想，吉田穗波認為除了家人的全力支力，當初看似太過短促的半年準備時間，是讓她成功留學的原因之一，她認為就是因為沒時間，才讓她甚麼也辦得到，回到日本後，除了生了第5個小孩，更寫了《就因為沒時間，才什麼都能辦到》，與大家分享自己的超強時間管理方法。

1：時間利用最大化

決定留學後，吉田穗波晚上8點多便與孩子一起睡覺，但翌日凌晨3點便會起床，利用孩子起床前的3小時準備留學，她指這段時間除了不受干擾，也會想着6點後孩子便會起床，而逼着自己把握時間，提高工作效率。 2：詳細計劃一週時間表

被問及如何做到萬事兼顧的時候，吉田穗波表示她每星期一定會做的事就是計劃好工作時間表，然後跟隨安排完成各項工作，絕不浪費一分一秒秒鐘，減少浪費時間。以下是她計劃時間表時的心得。 以一週為單位，每小時再細分割出30分鐘或15分鐘，每星期固定一天（如逢星期一）安排接下來整個星期的計劃。把不同工作類，把待辦事項列出清單並編上號碼。把待辦事情的編號，以優先度、緊急度和所需時間來考慮及安排次序。 3：先做最重要的事情

怎樣把幾顆大石頭、一堆小石頭和細沙，通通放進一個桶呢？相信大家都聽過這故事，吉田穗波也是運用這「石頭理論」來決定處理事情的優先次序——把最完整、較長的空餘時間安排給最重要的事情，相對不太重要的事情就在碎片化時間完成，甚麼是碎片化時間？再看看下一點。

