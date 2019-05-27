【考試溫習攻略】死記就有用？老師爸爸教你英文科溫習5大技巧

網站「親子活動好去處」負責人游達義（Edwin）小時候移民加拿大，12年前回到香港，在名校林立區九龍城開設第一間教育中心，專教幼稚園至小學生英文。同時，Edwin亦是三孩之父，育有8歲、5歲及3歲兒子，讓他擁有既是老師又是家長的角度去面對孩子的學業。 Edwin坦言香港與加拿大學英文的方法截然不同，他提倡要把溫習成為小朋友的習慣：「不要在考試前抽起小朋友所有娛樂時間，要了解你的小朋友是屬於哪個學習類型，對症下藥才有有功效。如果只在考試前不停谷小朋友操練，試考完，但學習興趣也完了。」 攝：龔嘉盛

針對香港初小英文考試模式，Edwin列出5大溫習重點，讓家長由試前準備到考試結束也可以與子女輕鬆面對。

對於年紀較細的小朋友來說，Edwin建議家長可選小朋友喜歡的卡通角色做主角的書入手。 Part 1：閱讀習慣就是孩子考試成功的第一步 喜歡閱讀的孩子，無論是對Reading Comprehension、Grammar、Vocabulary、Proof Reading也非常有幫助，Edwin說：「喜歡讀書的小朋友是不用背Grammar，因為他們看得多，習慣了Grammar「We」之後是「are」而不是「We is」這就是有閱讀底子的好處，不用多，只要小朋友願意坐下來10分鐘只閱讀，已經是打好底子的第一步了。 所以Edwin建議家長盡快幫子女培養閱讀興趣並成為習慣， Edwin表示只要是孩子願意拿起書看，甚麼書也是好書。「因為是由興趣出發，無興趣就無習慣，當拿書看成為興趣，閱讀習慣就會出來。家長應該要投其所好，看甚麼書的決定權應該在小朋友，不是家長。」

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Part 2:

a. 先了解孩子的學習類別

香港的家長不時被標籤為怪獸家長，Edwin並不認同，他說：「這個世界沒有怪獸家長，只會有好關心自己小朋友的家長，一些報導指責媽媽要自己的小朋友學八、九個興趣班，但卻沒有訪問小朋友，不排除是小朋友自己很想學， 我教了十多年書真的有一些小朋友是很喜歡學習喜歡英語、喜歡學非洲鼓堂。」同樣，Edwin亦有遇過很多小朋友不喜歡執筆寫字，如果家長愈迫愈會有反效果。

他說：「香港家長常常會忘記其實小朋友溫習可以不用坐定定，外國教育是6歲以下不寫字，所以家長要清楚孩子是屬於哪個學習類別。但家長不要以為孩子一定會跟你或你想理想的是同一個類型，其實只要細心觀察，就會找出孩子的學習類型，選出合適的溫習方式，令考試更事半功倍。」

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b. 拆解英文考試內容

Edwin表示現時香港大部份英文試卷是分成三個環節，Reading Comprehension（閱讀理解）、Grammar（文法）、Fill in the blank（填充）、Proof reading（校對找錯處）。由於每部分的溫習重點也各有不同，家長可針對不同環節用不同的溫習方法。

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Edwin笑言老師說一句，比家長說十句好。 c. 平時溫習注意不要餵答案給孩子 Edwin表示自己從不會坐在椅子旁邊陪孩子做卷，基於之前建立了一個閱讀習慣，孩子可以習慣自己坐在一邊，他說：「任在旁邊，家長很易忍不住餵答案。小朋友說他遇到不懂的題目是，家長應該教孩子遇到不懂得的問題留空，先做下一題，因為考試的時候也坐在他旁邊幫他。」 Edwin說：「如果我發現兒子的功課錯了，我會叫他讀三次給我聽，從中看他是否察覺到自己的錯誤， 如果他看到就會改，如果他看不到，我會說：『你再看真一點？』但家長要控制自己情緒，再嬲也不能發脾氣、不能動怒，因為目的是要讓他自己找出錯處，而不是由我們「餵」他；如果他看了兩至三次也找不到自己的錯處，即代表他未能掌握知識，你說答案出來「餵」他也於是無補，我會好忍心地讓他交給老師，讓老師批改完之後帶回來，孩子就知道自己錯。」Edwin提醒家長，功課是不計分的，可以利用這個方法訓練小孩子的Proof Reading能力。「要知道你一拆掉孩子的功課，他是何等傷心，他會喊會傷心，因為他們曾經努力過，就好像你用心熬出來的湯，被說難飲一手倒掉，再要你煲過一樣。」 Edwin笑言老師說一句，比家長說十句好。「因為我有兩個身份，我也知道我的兒子未必聽我說，同樣當我做老師的時候，我說什麼學生也會聽，這不是人的問題，是身份的問題。家長可以做的是，在溫書的時候讓他們有一些活動自由的空間，不要太過監督他，讓他溫習一會休息一會，記著溫柔是一件好事，初小的時候是可以這樣做。」

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Part 3:書枱的『風水』及睡眠質與飲食

Part4：做試卷要有序『不心急，最緊要快』 Edwin表示要小朋友熟習考試模式是很重要，因為初小學生最大的問題是不懂得考試模式。「我有一個學生由名幼升入名小，英文能力很高，但他每次考試成績也剛合格，就是因為他沒有考試的技巧。有些小朋友平時做功課很叻，因為不計時可以慢慢寫，但一旦考試加了限時，一有壓力水準就大打折扣了。但我建議家長每跟他練習一點，就跟做功課一樣，如果一次過操練太長時間，大人小朋友也吃不消。」

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