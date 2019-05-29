【考試溫習攻略】常識科溫習必要知　1月至今所有熱門時事題

常識科可以說是家長又愛又恨的科目之一，這科雖然會有特定的課文範圍，但考卷上很多內容都是與日常生活息息相關，甚至是與近日發生的時事新聞有關，其好處是不用花太多時間在溫習課文上，但往往卻被這些題目難倒以致失分。在常識科想奪取佳績，最重要的是掌握到變數最大的時事題，確保在這部分得分，因此我們為家長準備了懶人包，總結過去一月至五月期間發生的大小事。

五月事件：

Ｑ：英國首相文翠珊因未能就脫歐協議說服國會議員作出甚麼行動回應？

Ａ：辭職（6月7日辭去保守黨領袖，並將在7月辭去首相一職）

Ｑ：德國官員證實於2018年接納哪兩名香港人庇護申請？

Ａ：黃台仰及李東昇

Ｑ：本港有三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府隨即展開為期三個月的甚麼行動？

Ａ：全城清潔大行動



Ｑ：在中美貿易戰愈演愈烈的情況下，美國對華關稅由10%上調至？

Ａ：25%

Ｑ：在全球有15億用戶的通訊程式證實，有駭客利用重大漏洞在受害者的手機安裝監控程式，呼籲用戶進行更新，這個通訊程式是？

Ａ：WhatsApp

Q：被譽為「現代主義建築的最後大師」辭世，享嵩壽102歲，他最著名的作品之一就是法國巴黎羅浮宮前的玻璃金字塔，他是？

Ａ：貝聿銘

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四月事件：

Ｑ：政府稅收創新高，今年估計超過多少億？

Ａ：3400億

Q：哪個政府部門被揭發涉隱瞞遺失市民資料？

Ａ：選舉事務處

Ｑ：4月有哪套電影在香港上映首日，創下香港最高單日票房紀錄及最高開畫日票房紀錄？

Ａ：《復仇者聯盟4：終局之戰》

Q：被美國指控洩露國家機密的阿桑奇於4月在英國被捕，請問阿桑奇是哪一個網站的創辦人？

Ａ：維基解密

Ｑ：日本開啟令和時代，繼位日皇於「劍璽等繼承之儀」，繼承神器，分別是劍、勾玉，他亦繼承了「國璽」及「御璽」。這位繼位日皇的名字是？

Ａ：德仁

Q：日本政府公布日皇德仁登基後會使用什麼年號？

Ａ：令和

Ｑ：香港時間4月10日晚上，人類首張甚麼相片正式公開？

Ａ：黑洞

Ｑ：哪一個具850年歷史的著名建築被大火焚燒約15小時，導致受損情況嚴重？

Ａ：巴黎聖母院

Ｑ：世界衛生組織（WHO）首次發布嬰幼兒使用電子屏幕指引，建議 5 歲以下小童不應使用電子屏幕超過 1 小時外，幾多歲以下的嬰兒更是不應該接觸電子屏幕？

Ａ：１歲

Ｑ：極端組織「伊斯蘭國」於哪個地方發動連環爆炸案，導致死亡人數321人，逾500人受傷？

Ａ：斯里蘭卡

Ｑ：復活節期間，哪個國家遭受連環襲擊，造成多人死傷？

Ａ：斯里蘭卡

Ｑ：諧星澤連斯基21日以壓倒性票數擊潰現任總統波洛申科，成為烏克蘭史上第一位甚麼總統。

Ａ：第一位猶太裔總統

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三月事件：

Ｑ：早前機場爆發傳染病，醫管局馬上為1300名於高風險部門工作，而又對該傳染病免疫力不足的醫護人員注射疫苗，請問這個傳染病是？

Ａ：麻疹

Q：港鐵於3月18日凌晨約2時45分測試新信號系統期間發生嚴重事故，兩列不載客列車相撞，最終導致哪兩個地鐵站服務受影響？

Ａ：中環站和金鐘站（荃灣綫中環站來往金鐘站的列車服務一度停駛兩日）

Ｑ：哪一所小學發生疑似欺凌教師事件，導致一名女教師於校內輕生，該所學校是？

Ａ：李東海小學

Ｑ：教育局建議由何時起，中一自行分配學位及統一派位結果將提早在3月底公布結果？

A：2020年

Q：早前國泰航空購入哪間廉航？

Ａ：香港快運

Ｑ：國家廣電總局公布《未成年人節目管理規定》不得利用未滿多少歲的兒童做廣告代言人？

Ａ：10歲

Q：新西蘭政府在基督城清真寺槍擊案後，立即提出新法案，加強管制甚麼？

Ａ：槍支（禁止軍用半自動武器）

Ｑ：客機接連墜機，5個月內兩起空難造成346人喪生，美國宣布停飛並禁止該機款起降或飛越美國，這款客機為？

Ａ：波音737 MAX

Ｑ：中國內地自上年爆發一種會引致豬隻大量死亡的瘟疫，令香港市民擔心豬肉安全問題，請問該疫症名稱是?

Ａ：非洲豬瘟

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二月事件：

Q：哪一間航空公司機師工會以「捍衛飛安、拒絕過勞」為立場，展開無限期罷工？

Ａ：華航

Ｑ：在時尚界有「老佛爺」之稱的Chanel（香奈兒）創意總監因胰腺癌在法國巴黎逝世，享壽85歲，他的名字是？

Ａ：卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）

Ｑ：因不希望香港成爲「逃犯天堂」，保安局就甚麼草案對社會展開公衆咨詢？

Ａ：逃犯條例修訂草案（《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》）

Ｑ：政府決定維持一項法例去遏止非本地需求消耗本地配方粉的存貨情況，令本港供應鏈可正常運作，這項法例俗稱是？

Ａ：限奶令（配方粉出口管制）

一月事件：

Ｑ：在一月的時候，哪個地方由於天氣太冷導致雞蛋供應缺口每天高達100萬顆，雞價創下21年來新高？

Ａ：台灣

Ｑ：關愛共享計劃將向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士，派發一筆過多少的金額？

Ａ：$4,000

Ｑ：華為副主席在加拿大被捕，引發中美矛盾進一步加深，該為副主席的名稱為？

Ａ：孟晚舟

Ｑ：香港教區主教因病辭世，他的名字是?

Ａ：楊鳴章

Ｑ：港島有一路段正式通車，連接東區走廊及林士街天橋，請問該路段的名稱？

Ａ：中環灣仔繞道

Ｑ：教育局宣佈冬季所有幼稚園及幼兒中心提早放農曆新年假，原因是？

Ａ：流感爆發

Ｑ：政府今天於1月9日公布一草案，1月23日提交予立法會首讀。條例草案訂明，侮辱行為和不當使用國歌的行為，將會干犯有關罪行，侮辱國歌最高可處第5級罰款及監禁3年，本文將盤點草案的六大重點，包括侮辱國歌的定義、檢控期限、罰刑等。該草案的名稱是？

Ａ：《國歌條例草案》

Ｑ：因流感爆發，令公立醫院的病人急增，面對龐大的工作量和超長工時，某協會決定發起集會遊行表達訴求，該協會是？

Ａ：香港護士協會