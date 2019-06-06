五個準媽媽們必須知道的現實：難控制產後抑鬱　母乳不是想有就有

生小孩是很自然的事，相信很多人也會這樣想，尤其是餵人奶，有胸部自自然然就會餵到！很多關於生小孩的二三事，「自自然然」的概念都是我生孩子前很天真的想法，沒有人告訴我原來「自自然然」的背後，其實經歷了多少辛酸，多少堅持才會成功。

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懷了第二胎，再重走了一次懷孕之路，在第二胎的媽媽群組中認識很多新手媽媽，想起自己已經當了兩年的母親，回望當初作媽媽的經歷時，希望總結一些「如果當初早點有人告訴我就好了」的二三事，給各位準媽媽一點心理準備。當然每個人的路都不同，不過如果有過來人事前告訴大家哪裏有捷徑，哪裏有沿岸，做好兩手準備，遇到困難時就不會徬徨無助。

1、順產剖腹不能全部自己作主

記得我懷着Timtam仔時，最令我苦惱的是順產還是開刀。雖然自己一直希望是剖腹產子，但自從在網上看了開刀生產的過程後，被人切開肚皮的情景太震撼，最後便決定順產。我為了順產做了很多運動：行路、走樓梯、做孕婦瑜伽，準備順產需要的身體和心理準備後，結果我穿水催生捱了12小時陣痛，最後因為Timtam仔心跳急跌而需要緊急開刀。

一些朋友也一直打算是順產生子，結果都因為種種原因而要開刀，例如寶寶在胎中不轉頭，妊娠糖尿等問題。有朋友一直保持運動，一心打算自己順產生子是完全沒有問題，最後還是跟我一樣需要吃全餐。所以即使決定了順產生子，最後也未必能夠如願，臨時會有很多變數，最重要是聽醫生指示，選擇一個最安全的方法生產，最重要媽媽和寶寶平安就好。所以決定順產生產也要做好剖腹的心理準備。

即使決定順產生，也要做好剖腹的心理準備。（作者提供）

2、餵人奶不是自自然然餵到

我一直都以為，餵人奶這麼自然成章的事一定會做到，加上認為自己乳房都有些斤兩，餵人奶應該沒有問題吧！結果當然是我太天真，不是說要人奶就一定提供到足夠的份量給寶寶，每個媽媽體質不同，沒有人奶時用盡方法也是不會有。又有人因為寶寶初初學習食人奶，好容易就會啜傷乳頭，加上塞奶、石頭胸等問題，會令媽媽痛到入心，母乳路是一條崎嶇之路，一定要有披荊斬棘的戰鬥心。

當然每個媽媽都有自己的選擇，餵到就餵，餵不到就餵奶粉吧！不要用人奶還是奶粉去定義自己是否一個好媽媽，兩者都可以是好媽媽，最重要是有好的心理質素去照顧寶寶。照顧初生已經十分辛苦，何況你我大部分應該是吃奶粉長大的，現在也一樣健健康康，人奶奶粉的問題就隨遇而安吧。

你我大部分應該是吃奶粉長大的，現在也一樣健健康康，人奶奶粉的問題就隨遇而安吧。（作者提供）

3、坐月比生小孩更痛苦

網上很多媽媽分享自己懷孕和生產的經歷，但很少有產後的分享，因為大家生子後都忙着照顧寶寶，沒有時間再分享產後護理、坐月的事。上一胎我便掉以輕心，想：「生了孩子再算吧！」經歷後才知道，坐月的日子才是最黑暗歲月。

我上一胎產前上了無數的產前講座，自費參加陪月班，希望自己有足夠的準備去照顧寶寶，但當寶寶真正抱在懷中，理論化為實戰時就會手忙腳亂，而且產後身體需要時間復原，加上餵夜奶的關係，我長期處於不夠睡眠的狀態，又要擔心餵人奶的問題，又要到醫院拆線，帶寶寶去健康院，真的是身心俱疲。

我的經驗是：最好找人幫忙，不論是四大長老，請陪月、工人，還是老公請假。坐月的日子一定要多找一個人幫忙照顧寶寶，一來新手媽媽產後需要時間休息復原，二來餵夜奶會不夠睡眠，需要有人看着寶寶，讓媽媽可以放心去休息。而且媽媽會受荷爾蒙影響，心情會變得十分波動，有人分擔媽媽工作，新手媽媽有足夠休息，心情便會好很多。

4、一定要預備產後抑鬱來臨

之前寫過一篇關於產後抑鬱的文章，我想很多人對此症的想法都會一樣：「抑鬱？我點會啊？唔會嘅！」但產後受到荷爾蒙影響，媽媽會控制不到自己情緒。自問自己也是性格開朗的人，從沒想過會有抑鬱症狀出現，幸好產前有幾個朋友不約而同地分享她們因為荷爾蒙影響，產後心情變得波動，讓我老公多加注意，才能順利渡過。

還記得坐月時會因很小事而哭，整天出現負面思想，這都是自己控制不了的。所以新手爸爸，坐月這段時間盡量多忍讓老婆，也不要只關心寶寶，更要關心妻子的需要。即使爸爸要上班，半夜也不能幫忙餵人奶，但要讓老婆知道，你最在乎緊張的永遠是她，會一直支持她，這已經十分有用了。各位新手爸爸要切記！

5、坐好月是十分重要！

產前我有嚴重的經痛，頭暈得下不了床，止痛藥也沒有用。但產後坐完月，四個月再來經期，從這次開始我的嚴重經痛便完全消失，完全沒有痛的感覺，來了經期也不知，完全沒有想過這麼神奇，感覺猶如重生一樣。我認為這因為是我坐月坐得好，感謝好友臨生小孩前提醒我要坐好月，不然就會像她產後身體反而差了，很後悔沒有乖乖坐月。

相信我，如果你有任何女性小毛病，包括痛經、手腳冰冷、易頭暈，做好坐月的話，之後所有毛病都會得到改善！有興趣了解更多，可重溫我之前的文章，我很快就要重新經歷以上種種，心情都開始緊張，回望過去，見到現在的Timtam仔健康活潑，一切付出都很值得！希望各準媽媽生產順順利利，寶寶健康活潑，很快戒夜奶，媽媽們都可以坐好月！

內容提供：Timtam仔的成長日誌

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【懷孕媽媽必看】生仔後才懂的二三事」​】

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