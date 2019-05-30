【小一派位】為叩門入讀心儀學校　家長各出奇招只求一個學位　

今個星期六就是小一放榜的大日子，雖然今年獲派首三志願的學童有73.1%，較去年的69.9%上升3.2個百分點，創7年新高。不過相信不少家長依然會十分緊張，已經想好一系列應對叩門措施。而站在放榜最前線的不只是家長和學生，老師在當日也會目睹各種來叩門的眾生相。

統一派位結果將於今年6月1日公布。（林若勤攝）

叩門就是做試卷

有多年教書經驗的阿May和我們分享，每年這個時間各大媒體也好、專家也好，都會再提大家，叩門最重要的仍是成績，這是真的！「家長要有心理準備叩門要花數小時，讓小朋友完成中、英、數等試卷，而這些試卷很多時是過往小一上學期的考試卷，亦即比幼稚園K3程度更深的，所以如果家長有門路或朋友，不妨可以打探一下他們有沒有小一上學期考試卷作參考。」

撇除成績外，學校第二看重的一般來說是秩序、紀律！「這個就很難和大家分享甚麼行為必定會扣分，因為每間學校的標準不一，部分著重活動教學的學校接受程度與一般官校已經很不同，因此家長要了解多一點學校背景，有助增加成功率。」

投其所好 吸引校長注意

阿May直言多年來見盡、聽盡不少叩門的旁門左道，大多數都是「八卦」為主。在朋友口中或其他不同的途徑，得知校長口味而投其所好。她說：「例如得知某校長是數學科出身，可能會叫小朋友在自我介紹時說：『我最喜歡的是數學科，曾參加過甚麼甚麼數學活動得獎......』也聽說過有家長知道校長喜歡小朋友氹自己開心，於是也準備了方案應對，結果獲取錄。

再攻心計一點的，試過有小朋友派位當日便背著小提琴，得知結果未如理想後便馬上叩門，叩門面試也背著小提琴進入房間，目的是引來校長、老師們詢問：「為甚麼要背著琴來？」小朋友繼而回答：「晚點我要去哪裡練習或學習小提琴。」不知已中計的校長和老師當然會順勢叫小朋友即場表演一曲，大家對這位小朋友的印象深刻，最後也是取錄了這位同學。

認識校長有著數？

對於以往見盡的家長奇招，阿May直言其實也無可奈何，來叩門的人數遠遠比叩門學額多，要在短時間內突出、表現自己才會增加勝算，因此不會批判家長們的做法。

而對於坊間流傳的叩門「識人好過識字」，阿May坦言每個行業都存在這個真理，不過能影響到你叩門成功與否的話，認識老師以至副校都可能未必有用，最起碼要校長、校監、校董級別。而且他們亦會避免遭人詬病，「走後門」的家長仍然是要跟足程序遞表、面試，所以很難有確實證據。

至於最後一樣決定因素，答案來得比想像中直接和無奈，阿May說：「睇樣！」校長也是人，看見小朋友長得精靈可愛「食正佢果範」自自然然事半功倍。