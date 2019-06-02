三個創作故事小遊戲　有效訓練孩子表達能力與創意｜Miss Carley

故事是和小朋友溝通一個十分重要的工具，家長除了和小朋友看圖書說故事外，更可以和小朋友一起創作故事，這既可提升小朋友的說話表達能力、組織能力，更能訓練小朋友的創意呢！

以下介紹三個用來創作故事的小遊戲，家長不妨一試︰

１、故事骰子（Rory's Story Cubes）

這個遊戲曾榮獲多項國際奬項，於各大書局有售。家長和小孩利用骰子上的圖案來創作故事，9粒骰子、54面的圖案都不一樣，最多可以有超過1千萬個故事組合！剛開始時，可嘗試以下兩種玩法：

​玩法一︰請小朋友擲骰子，然後用圖畫串連成一個故事，家長從旁作出引導及鼓勵。

玩法二︰家長及小朋友每人拿四至五粒骰子，然後以故事接龍形式一人一句用圖畫一起創作故事。

故事骰子是令孩子不斷運用創意的桌遊。（作者提供）

不想花錢買這個桌遊的話，也可以從網上免費下載及列印遊戲素材啊！

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2、故事大改編

家長可以按照故事書，向小朋友說出故事或和小朋友一起看卡通片，然後讓小朋友把故事的主角變成自己，並把故事情節或結局改編，再把故事內容以簡單文字或圖畫紀錄。家長可以揀選小朋友喜歡的故事以提高其興趣及動機，而把主角改成自己則可以增加小朋友的參與感及遊戲趣味性。

和孩子共讀，再請孩子代入主角改寫故事，不但刺激孩子創意，更可以了解孩子的性情。（gettyimage/視覺中國）

3、自製故事創作遊戲

家長可以收集一些人物公仔（如LEGO公仔、動物公仔等）及小物件（如煮飯仔的食物、玩具車、文具等），再從網上找些地方及時間的圖片，然後放在袋子中，請小朋友抽出時間、人物、地點及物件的圖片或實物，再把各個元素串連成故事。

家長平時可收集一些動物玩偶，讓孩子創作故事。（作者提供）

作者：言語治療師媽媽Miss Carley 作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/ 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「三個創作故事的小遊戲」​】

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