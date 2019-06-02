如果最後子女只獲派「寶校」　我該如何面對？｜Mommy Amy

昨日是很多準小一生及其父母很著緊的一個重要日子，因為終於得知小朋友未來六年能入讀那一所學校。 我雖不是其中一位，但也免不了與他們緊張埋一份。此時此刻，有一些人歡喜地大肆慶祝，有一些人心有不甘地決定繼續奮鬥至最後一刻，還有一些人則選擇無奈地接受被安排的結果。

明年便到自己了，我真的很難想像自己屆時的心情會是如何。近日亦一直與不同家庭成員、老師、朋友等討論該如何進行選校步署。我亦不禁地想，如果最後子女只獲派「寶校」，我又該如何面對呢？

首先，什麼學校會被標籤為「寶校」呢？是什麽原因令這些學校被貼上這樣的標籤呢？「寶校」的由來我無法考究，但一般泛指不受家長歡迎，導致出現收生不足的學校。至於為何是「寶」？有說是因為願意留下的學生，學校都會當其像寶貝那樣尊貴對待而得此名。

一間寶校，是否真的會待學生如寶還真要先瞭解是什麼原因導致其招生不足，是因為管理出現問題，還是只是因學術成績不如人。但我卻相信，如一所學校團體是有心經營，對學生如寶貝般關懷，只是因不催谷學術而不獲青睞，那麽我仍然是可以坦然接受。

身為父母，我們都必定想將最好的給子女，但若時不與我，努力到最後的結果仍不似預期。那麽，至少記住，學校只是孩子世界裡的一部分，我們仍有很多校外的空間來栽培小朋友，未來的路亦很長，尚有很多機會造就不同的可能性。此刻的妥協不是終點，因為只要子女願意學習，永不放棄，即使不在康莊大道，他們亦能走向成功。在此祝願大家，9月開學日之時，已能安坐於心儀的校園內。亦在此勉勵自己，明年此時，我仍記得今日寫下的初衷。共勉之。