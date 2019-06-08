【親子好去處】免費遊「葛量洪號」　參觀滅火輪認識消防歷史

自從復活節假期之後，一直病了整個月，之後爸爸也病倒，所以一個月來也沒有帶兩隻蕃薯仔去玩。這天我跟爸爸終於好多了，便一家去了鰂魚涌半日行。

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星期六的中午，先到了鯉景灣Cull 'N Pistol吃午餐。這裏提供畫筆和填色紙給小孩，亦有可愛的小童餐具及多款兒童餐供選擇。

吃飽便可沿着海旁，到鰂魚涌公園內的葛量洪號滅火輪展覽館參觀。這艘鮮紅色的「葛量洪號」滅火輪，1953至2002年間是香港消防處滅火輪隊的旗艦，也是亞洲最大的滅火輪，曾參與無數船舶及沿岸重大火警的撲救工作和海上救援任務，退役後便放置於展舘作展品。除了可以讓孩子了解船上的消防設施，也可以加深認識香港的消防歷史。

這天雖然是星期六，但難得人流很少，可以舒舒服服的參觀及拍照。雖然展館不算大，但對於三歲的小孩來說其實是蠻新鮮的，亨亨上船後表現得很興奮，還嚷着要到最高點 （不過被封了所以不能上）。

鰂魚涌公園內有遊樂場，不過我們選擇到公園門口的小食亭休息，買點小吃及飲品，踢踢球、玩吹泡泡。

如果還有能量的話，其實還可以到太古城逛街，不過放了半天電大家也累了，孩子們上車後也就已經秒速入睡。

葛量洪號滅火輪展覽館

地址：香港鰂魚涌公園

開放時間：上午9時至下午6時

開放時間：星期一及星期三至日，逢星期二休館（公眾假期除外），農曆新年初一至初二休館

免費入場

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「親子鰂魚涌半日行」​】

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