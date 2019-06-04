【中介黑名單】為賺佣疑有中介利誘外傭轉工　再為僱主聘新外傭

一名僱主上星期收到其印尼女傭以無人照顧家鄉兒子為由，在未完成合約的情況下辭職，僱主於是向之前用開的外傭中介公司再重新招聘新女傭，但竟收到該公司再次向她推介自已家中的同一印傭，令該名僱主深感無奈。

日前有僱主在facebook發表文章，指其聘請的印傭聲稱自己丈夫不辭而別到韓國工作，家鄉兒子沒人照顧，她需要盡快返回印尼照顧兒子，辭職並要求僱主即時請新外傭，該印傭至今在該僱主家中工作了1年1個多月，仍有11個月才完成合約期。

該僱主隨即向聘請這位外傭的同一中介公司，要求轉介新的外傭，當對方將求職外傭的資料傳給她時，即發現她現職工人的資料，更指明7月可上班，她立即追問該中介公司，但遭對方卻惡言相向。

記者就此事向外傭僱主關注組召集人徐曉彤查詢，她表示同一外傭公司、同一中介人並介紹同一外傭的情況並不常見，但較常見是中介會把外傭推薦給分公司，因為不少僱傭公司是有分店，例如港島轉介至旺角等。而外傭在辭職後返回原來的僱傭公司揾工的情況卻較常見，因為印尼領事館有一個規定，在兩年之內不可轉另一間僱傭公司代辦工作簽證。 中介公司以金錢或現金劵利誘外傭轉工 另外，徐小姐在收到的個案中，不少斷約外傭會在兩個情況下向現任僱主提出終止合約。她說：「首先是外傭自己本身不想做，二是被外傭公司游說轉往另一家庭工作，一般以海外到港外傭較多，因為其工作文件在原來外傭公司，無良的中介公司會以不收外傭中介費再幫他找新僱主為誘因，亦有外傭公司向成功轉新僱主的外傭送贈超市禮券、商戶Coupon，甚至現金作獎勵，更有中介公司會向外傭表示下一個僱主願意每月多支付200元薪金以吸引外傭轉僱主。」

職業介紹所因違反守則而被書面警告的名單

中介公司游說僱主換外傭 從中圖利

徐小姐認為有職業操守的中介公司當遇到外傭工作不快或想辭職時，會疏導外傭，作為中間人角色跟僱主溝通，因為他們重視客人大於生意。「但現在情況可能是僱主發現外傭做不到要求時，中介公司會說：『他沒心機做落去，你換過新外傭。』舊僱主又可以再經他們找個新外傭，外傭亦都可以再找一個新僱主，這樣就可以流水式賺錢。」

現時外傭的中介費是薪金的十分之一，即452元，徐小姐認為中介公司所圖的不是為452元，而是僱主所付的過萬元利潤。她說：「不排除是外傭自己想走，再找中介公司尋找新僱主，而中介公司亦知道這件事再幫他找新僱主，雖然當中亦不存在任何刑事責任，但操守的確出現問題，我認為這間中介公司有點可恥，有道德和良心的中介公司不應再為該外傭介紹工作。我建議該名僱主可以到勞工處職業介紹所的牌照部投訴及反映，並以將其個案放上網，讓更多人留意及關注中介公司。」

