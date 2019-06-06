【小一面試】王錦輝助理校長分享面試貼士　擅於溝通愛閱讀有優勢

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學是一條龍學校，一直深受家長歡迎，去年報名人數為5131人，收生人數150，平均約34人爭一個學位。 該校早前舉行一連兩場的小一入學簡介會，提供3200個報名名額全部爆滿。學校在簡介會之後更安排家長們參觀校園，學生們更在現場協助家長更了解學校，助理校長莊曉莉更分享該校面試貼士。

王錦輝中小學為學生提供一條龍的12年教育，並分為3個學習階段，分別一至四年級的Junior School、五至八年級的Middle School及九至十二年級的High School，該校重視全人發展，結合中西文化提倡主動學習。學校設有9個學科，在小一至小四期間，學校將綜合學科和資訊素養統整成STEM，更開設人文素質學科，此為獨有學科，比常識內容豐富，包括生命和生活教育。

五年級起提供外語課程 五至八年級會加強學生認知發展，莊校長強調由於學校屬一條龍直升中學，學生沒有升中呈分試的壓力，有利學生學習。「我們設計不同的課程，助他們更了解自己，從而發展自己的興趣，五年級學生可選擇兩種外語課程，包括有西班牙語、法文、德文及日文，到六年級時則只選擇其中一種外語作必修課學習。」此外還會有編程、山藝課程等，讓學生有多元發展。 而High School的高中課程則為學生提供生涯規劃，為升學做好準備，學生可選擇應考中學文憑試（DSE）或英國普通教育文憑試高級程度（GCEAL）。

面試分兩輪 重視學生有否閱讀習慣

問到有關面試形式，助理校長莊曉莉表示面試會分兩輪，會提供三種語言選擇，包括廣東話、普通話及英文，選擇哪一種語言也不會影響取錄結果。

第一輪面試為小組面試，老師從旁觀察小朋友的語言、溝通、交流等能力，會要求考生畫畫，莊校長相信以小朋友5歲的年紀，可以利用簡單的線條，表達自己的創意及想法，讓老師從中了解他們，她強調學校一向重視閱讀，在面試時會透過講故事環節觀察他們是否專注，有沒有有留心故事內容，有否好奇心等。「當中也會有玩遊戲環節，從中可以了解到小朋友與人相處的情況，是否能遵守遊戲規則，過程都會是輕鬆的。」

成功進入第二輪面試，考生將會由家長陪同進行面試，莊校長指跟家長面見的目的，是想了解更多小朋友的日常生活，「學生入到我們學校，我們與家長就是12年的黟伴，我們需要家長的配合及參與，透過跟老師傾談家長也可以對學校有進一步了解。」問到莊校長哪類小朋友或家長較有優勢，她指學校非常重視閱讀，所以會觀察小朋友是否有閱讀習慣，也會留意家長有否共讀，她強調面試不是要出難題考小朋友，最重要是了解他們的特質。

2020/21小一報名詳情：

報名日期：2019年5月27日至7月5日

報名連結

面試日期：2019年9月20日、21日；9月28日及30日

學費：全年港幣$38,980 （分十期繳付）