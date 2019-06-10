【小一面試】優才重視家長誠意態度　家長須要上12小時課堂

優才（楊殷有娣）書院小學部的簡介會已完滿結束，而他們亦開始了接受2020/21年度小一入學申請，而網上申請的截日為6月28日。優才書院每年的申請人數都有上升趨勢，以上年為例，就有約3,000多人報名。小學部陳家偉校長指，希望家長不是因為名氣而挑選學校，而是真的去了解學校的理念和方針，以及是否適合小朋友為優先。

三大核心理念 中學部IELTS平均7點幾分

陳校長和家長分享，優才相信「資優」並不是單純IQ130，每位同學都有「資優」的地方，校長引用「TALENT」由拉丁文「TALENTUM」（塔冷通）而來，聖經中有個小故事，神分別給予三位僕人數量不同的「TALENT」,獲得最少的卻自暴自棄，說這個小故事是希望小朋友不要埋沒才能，你不運用自己的才能就等同沒有，縱使你擁有的才能不多，但好好發揮仍不會輸比任何人。

陳校長同時強調要做到以品帶學，未來的世界我們難以預測，但需要的東西萬變不離其宗，任何事都是「向惡」比「向善」容易，他希望將來小朋友不是凡事看功利，而是能為社會、國家貢獻。另一方面，陳校長認為國際化視野也是非常重要，家事國事天下事，事事關心，小朋友不能只關心自己，更要關心別人和周遭的事！因此他們小一、小二年齡較小的，會有親子交流團去台灣，而今個學年亦首次帶高小同學去日本京都、奈良，探索中國歷史如何影響日本建築文化。

最後，英文能力都是不能忽視的！陳校長指優才是一條龍學校，中學更有全面的英文課程，有外籍和本地英語老師，中學部的同學每年都會考IELTS，平均7點幾分，最高的更有8.5分，未進入大學，已有不少人有超越大學生的英文水平。

第一輪面試

陳校長笑言每年的面試內容都是大同小異，第一輪只面見小朋友，主要是透過一些玩具，如砌積木觀察小朋友是否合群，自律能力以及要小朋友說說話，看看他們能否表達自己。他直言：「很反感在面試考核小朋友一些很難的單字或英文，小學只是學習過程中的起點，現在小學中學化、中學大學化、大學創業化，實在是太過份。」

而校長再次澄清，面試後校方會有充氣彈床給小朋友玩樂，家長不必太擔心隱藏了甚麼考核在其中，我們沒有CCTV也沒有人在旁留意小朋友的行為打分數，真的只是給小朋友玩樂而已，皆因優才希望做到「Interview without tears」。

第二輪面試有「辣招」

陳校長以上年為例，有約3000多名申請者參與第一輪面試，第一輪過後會篩選去掉一半人數！過往他們有「辣招」，通過第一輪的家長須參加一個家長課程，並且出席率要達八成才可以進入第二輪面試，這個家長課程為期8個月，合共10堂，每堂2小時，校長指一方面家長課程有助報讀者更了解學校的理念，試想像我們辦這個家長課程，要大量人力物力，我們希望家長明白我們的誠意；另一方面，這個家長課程都會把「嘗試報讀」和「真心想讀」的家長區分出來。而今年亦會「減辣」，家長課程堂數和時數都下調了！

而第二輪面試，是小朋友和父母都要出席，他直言父母雙方出席會更為理想，但明白有時家長一方有要務在身，只要理由合理都可以理解。此外，因為報讀人數眾多，難免會從對衣著的認真程度去判斷家長是否真心想入讀優才。整個面試最主要是看小朋友和家長的互動，看家人之間的關係是否疏離為主。

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重要日子及升中條件：

網上入學申請：3/6/2019 至 28/6/2019

第一階段面見：17-18/8/2019 、 24-25/8/2019、 1/9/2019 後備日 (學生將安排出席其中一天的面見日)

多元資優生家長課程：10/2019 至 1/2020（合共8堂，每個月一堂，每堂90分鐘，出席率要達8成才可參與第二輪面試）

第二階段面見：2/2020

一條龍升中：同學需中、英、數達合格水平及操行達B級或以上（中、數合格為60分；英文為70分）