【親子遊】家庭旅行留下的回憶最深刻　幫助小朋友面對逆境

一家人去旅行，能把握的黃金時期不多，幼稚園時間又太小，上大學後可能忙於學業或更多是和朋友、交往對象旅行，更有可能會嫌棄和父母一起去旅行會很悶、麻煩。因此，在小朋友小學和中學階段，都是和子女留下美好回憶的好時機，而這些開心的回憶不但父母會回味一輩子，子女也是！

刺激腦力發展

大家有沒有留意到，很多時父母買新玩具給小朋友，可能他們玩一個星期左右後便感到無趣，慢慢就不要玩這件玩具。當小朋友完全探索了一樣事情、物品後，這件事對他來說已不在刺激亦無新鮮感。訓練大腦和鍛鍊肌肉類似，就是要刺激它們才會成長，去旅行小朋友所接觸到的所有事都將刺激他們的思維，這些探索的過程使得大腦額葉發展，加強小朋友認知以及訂定目標的能力、注意力也會更為集中，這些都將深遠地影響子女未來。

釋放壓力有助家庭互動

現代小朋友所受的壓力絕對不亞於父母，有研究指出79%的 8 至 14 歲的孩子表示經常受到壓力，但另一樣有趣的數據顯示，77%的受訪孩童認為如果父母與他們同時休息，壓力將會大幅降低。在平日生活中，有多少時間是小朋友睡先，我們晚上跟進工事或幫他們看功課，真正一起休息的情況可能真的只剩下旅行這個機會。

在旅行雙方的壓力都減低的情況下，將十分有助親子之間的交流，關係比平日更容易更上一層樓！

快樂的記憶是衝破難關的解藥

作為成年人，我們多辛苦也好，只要回想起家人也會有撐下去的動力，其實這種思維模式在小朋友身上也應用得到。有英國研究曾指出，有49％受訪者最幸福的記憶是與家人旅行，當中更不少人仍然可以生動地記住他們童年時期的家庭旅行片段。更重要的是，有25%的人更認為表示這些記憶，幫助他們度過艱難的時期，情況就和成年人一樣。

影相會增加快樂感

去旅行影相當然是必做的事情，但要強調的當然不是無時無刻都機不離手，影響旅行體驗的哪一種！耶魯管理學院的研究發現，平日拍照記錄生活點滴，都會促進人們參與和享受他們當下的活動，令快樂感提升。雖然不一定要旅行拍照才會更快樂，但旅行這麼多新鮮事，值得拍照留念的地方自然更多，小朋友和家人的確會比平日更開心。