倔強小孩怎麼教？家長教養需留意的五件事│博士媽媽

每一個小朋友天生有不同性格，成年人不能將自己心目中的理想孩子形象，強套於子女身上。當遇上性格倔強的孩子，有些家長往往用了錯誤的教養方法，有些父母會與孩子各自捍衛己見，導致親子關係變差，孩子更加倔強；另一種家長索性「HEA」處理，任由孩子順從己見行事，卻又因而衍生孩子與同輩相處時的問題。我們不是要改變孩子的性格，但在教養上，卻有些事項需要留意。

(一)別馬上反對孩子的意見

教養最重要是讓孩子學會學習，能獨立思考。個性倔強的孩子，或許其創造力亦較豐富，經常有些天馬行空的建議，當家長聽到孩子提出這些意念時，切勿立即反對及說不，好讓孩子將其意念完說，再研究可行性。

(二)父母要以理服人

聰明的孩子或許會轉數較快、亦會較愛辯論。我們欣賞孩子的思考及申辯能力，嘗試一起與孩子理性分析事情，好讓孩子在過程中學懂以理服人及從多角度思考。父母切忌在詞窮時，以「我是你的爸爸/我是你的媽媽，你要聽我話」這類權威性指令阻止孩子思考及討論事情。

(三)欣賞孩子堅持的原因

小朋友有倔強性格，不代表有錯，也不代表他們不乖巧，因為每個人都有自己的性格及優點、缺點，作為父母更加應該了解他們性格，從而因材施教。當孩子堅持完成某些事情時，父母應盡量保持耐性，了解孩子堅持的原因，並嘗試欣賞他們的堅持，若是孩子堅持完成較困難的事，父母更加要多加鼓勵。

(四)鼓勵尋找折衷方法

父母的支持與鼓勵是孩子堅持的最大動力。當性格倔強的孩子堅持去完成一件事，遇上與父母或兄弟姊妹或同輩意見不合時，雙方寸步不讓，只會是一個僵局。父母可嘗試鼓勵孩子多思考，從中尋找折衷辦法，好讓大家和諧地解決問題，同時讓孩學習當遇上不同意見的人士時，應如何平和相處，可如何尋找不傷感情的折衷辦法。

(五)讓孩子承受後果

父母有時候也無法說服孩子時，在安全情況下，父母可嘗試放手，讓孩子在不理別人意見下嘗試完成某事情，最終他們可能承擔失敗的後果，好讓孩子看到自己的盲點，學習在堅持己見之餘，也接納別人的意見，找一個平衡點。 性格倔強未必是不好的事，尤其在學習過程中，孩子倔強、堅持完成目標，或許更佳。最近亦有追蹤研究發現，有些人在兒童時期越難搞、越堅持己見，在他們四十年後的收入及社會成就卻越高。教養沒有一本天書可走天涯，每一個孩子性格才能都不同，遇上倔強孩子時，我們也要欣賞他們的優點，好讓他們好好發揮。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

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