樹不斷被斬　我們卻是無法保護小鳥的父母│Sci Papa

今日，我如常坐地鐵上班，腦中不停在想這兩三天所發生過的事。忽然想起星期六下午，我們一家去了太古城附近的鰂魚涌公園。不知那裏在進行什麼維修工程，我們看到了工人正在斬樹。 小女兒應該是第一次看見斬樹，她怕了。大女兒卻又發揮她每事問的性格……

大女：「媽咪，佢哋做乜要斬樹嘅？」 媽咪：「可能因為有些維修工程，媽咪都唔知道喎。」 大女：「樹上面會唔會有雀巢㗎？咁啲雀仔咪無屋企住囉？」 媽咪：「佢哋應該會飛走，係另一顆樹再築巢嘅，唔使擔心。」 大女：「但係，有啲BB雀，佢哋未識點築巢㗎喎，佢哋點算呀？」 媽咪：「BB雀應該有爸爸媽媽保護，佢哋會無事㗎。」 大女：「點解斬樹前唔先檢查有冇雀巢嘅？」

Photo Source：Unsplash 因為，雀仔的生死，並不是斬樹的人和決定要斬樹的人的primary concern，甚至根本不是他們的concern。 今日，我回想起這段兩日前的對話，感受特別深。

我，就是沒有用的雀仔，保護不了自己家園的那些雀仔之一。

樹，就是香港，不斷被人劈，已經搖搖欲墜。

女兒們，就是未懂得築巢的BB雀，她們以為有父母保護會沒事，但原來父母都做不了什麼，只可以跟她們說：「屋企就嚟無啦，可能要搬啦。」 然後，斬樹的人，繼續斬樹；決定斬樹的人，繼續堅持當日的決定。

因為，雀仔真的不是他們的primary concern，甚至不是他們的concern。 心寒，已不是因為斬樹的人沒有檢查樹上有沒有雀巢，也不是因為他們看到了有雀巢，看到了有BB雀在掙扎，但決定繼續斬樹；而是因為，那斬樹的、那決定斬樹的，已無恥到能擺出一副「我知你唔鍾意呀，但我係要斬喎，你吹得我漲咩」讓你徹底死心的傲慢姿態。

攝影：林若勤

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。



【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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