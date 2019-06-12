【逃犯條例】教協發動本周全港罷課　家長可自行決定子女回校與否

立法會今天（12日）就修訂《逃犯條例》進行二讀及三讀程序，大批市民響應罷工罷課的呼籲。今早他們佔領金鐘後，下午開始衝擊立法會，警方施放催淚彈及布袋彈驅趕，現場情況混亂。教協表示現時社會氣氛正急劇惡化，宣布發動本周全港罷課，家長可自行決定是否讓子女回校，學校會有老師在校照顧學生。

教協下午發新聞稿，表示認為現時社會氣氛正急劇惡化，決定宣布發動本周全港罷課。教協呼籲，幼稚園及幼兒園教師請回校緊守崗位，照顧年幼學童；小學教師回校罷教，在課堂上以客觀原則向學生解釋現在發生的事件；中學教師全面展開罷課，與校方商討訂出罷課具體安排。學校要有老師留守，以便照顧回校學生，並本著專業精神和公民教育的原則，在適當時候與學生客觀討論社會議題；而仍有課堂的大專院校教師配合展開罷課，並提供日後補課安排。

教協又呼籲校方要理解罷課，指罷教是教育界在此艱難時刻的重要決定，並請支持校長和教師的選擇。至於家長方面，教協請他們自行決定是否讓子女回校，學校會有老師在校照顧學生。

教協形容罷課是艱難的決定，但在這個對香港的關鍵時刻，教育界有需要秉持作為教育工作者守護良知的責任。教協明白罷課會對學校造成一定影響，但懇請學校諒解。