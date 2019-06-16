【親子教育】六件比學術更可以改變孩子未來的事｜Mommy Amy

今時今日的香港，如果我跟你說「學術」是不重要，相信你只會笑我「離地」。但又是否只有學術重要呢？

這裏我想與大家分享個人認為與學術同等重要的六項事情。這些事情學校可能不會評分，對升學可能沒有幫助，但對人生，或進入職場時，這些能力卻比學術更能為自己增值！這六項事情為：

一、健康的身心

沒有健康，什麼成功都是空談，這裏指的除了是身體健康外，亦同時指精神健康。生命可長可短，但如過得不快樂的話，多一日都嫌長。因此確保了自己身心健康才能有更好的體魄去迎接任何挑戰，拆解任何困難，成功是指日可待的。

二、善良的心靈

儘管一個人如何聰明，如果是壞心腸，做的盡是壞事的話，即使沒有受到法律制裁，亦不會獲得別人尊重。但相反，若心懷善念，即使能力不是最出眾，但仍會受別人歡迎，或讓別人更願意幫助你，早日踏上成功。

三、辨別對錯的能力

讀書求學問除了是為將來作準備，更是為了能有明辨是非的能力。尤其是在現今資訊氾濫的世代，知識隨處可得，但真偽卻不易辨明，因此如何應用自身知識，在不同情況下作出更好的判斷變得日益重要。

尤其是在現今資訊氾濫的世代，知識隨處可得，但真偽卻不易辨明。（gettyimage/視覺中國）

四、解難能力

未來的路途上，我們每日都會遇上很多不同的問題與挑戰需要自行解決，更甚者，在緊密共存的世代裏，我們更需要與不同的持分者一起尋找互相皆能得益的解決方案。這些需要的不僅是「硬知識」，更多的是創意及破格的思維。

需要的不僅是「硬知識」，更多的是創意及破格的思維。（Gettyimages／視覺中國）

五、發現問題的能力

很多發明都是從發現問題或需求落差開始，在未來AI（Artificial Intelligence，人工智能）當道的世代，再專業的分析都可以由電腦代勞，唯獨是人類能自發思考，尋找問題所在是電腦未必能捷足先登的領域。因此不僅要能懂得解難，更要懂得如何從觀察中發現問題，並着手解決，才不至於被電腦淘汰。

六、願意為社會永續性而努力

最後，我們都是世界公民，是居住在地球上的一份子，因此我們都應為社會的永續經營而努力。或許我們仍然能在此生揮霍，但沒有人會希望我們成為絕代吧。為了讓社會能保持健康生態，無論是保持生態平衡，還是為延續普世價值，我們都應為自己及下一代出一分力。

我們應為自己及下一代出一分力。（Gettyimages／視覺中國）

學術並不是不重要，但以上六點，即使沒有更重要，都應是同等重要。雖然學校未必樣樣重視，但身為家長，我們仍是可在課外期間多加培養，讓子女不僅學術出色，亦同時擁有出眾的「軟實力」。共勉之！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「比學術更重要的六件事」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）