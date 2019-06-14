【逃犯條例】家長中環發起集氣大會　籲特首撤回修例

「逃犯條例」近日引起社會極大迴響，各界都自發發起聯署表達訴求，一群「香港媽媽」於6月13日亦於網上發起聯署，在數天內已有超過4萬人響應。今天（6月14日）晚上她們於中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」，讓年輕人知道他們並不孤單，以及呼籲特首打開僵局，立即撤回修例，在晚上8時，現場已坐滿參加者，前來的人群更迫滿中環站。

這群媽媽的發起人來自多個界別，包括大律師、大學教授或講師、社工等等，她們向特首林鄭月娥表示「人民不是特首你的孩子；人民不需要你的施捨……香港的孩子不用你作他們的母親。他們要你當一個負責任的政府領導人，積極回應巿民大眾反對「逃犯條例」修訂的訴求，立即擱置或撤回條例。」又指她們「正在為孩子的美好將來而努力，希望孩子在自己的家園生活，有免於恐懼的自由。」

反送中集氣大會於晚上7時開始，發言人表示發起聯署後18小已經有3萬多人參加，直到現在已有超過4萬4千人，看到很多媽媽都有同一想法，既支持香港青年，亦感到十分憤怒，因此號召全港媽媽聚集靜坐抗議，向特首表達訴求，包括撤回修訂逃犯條例、停止搜捕香港年輕人、停止白色恐怖。