【英華小一簡介會】新校長接棒面試模式不變　陳美娟：面試班冇用

英華小學為直資男校，一直以來都是很多家長心儀的小學，去年2019/20年度報考小一的學生達4千9百多人，小一學額為165個，即約30人爭一個學額，競爭相當激烈，由今日至明日一連兩日，學校舉行共5場小一入學簡介會，名額共4千2百舍，早前報上報名在短短17分鐘爆滿，今日現場所見整個禮堂也座無虛席。 校長林浣心將於今個學期完結後退休，將由陳美娟校長接任，今日兩人也有上台向家長分享教養心得，而家長最關心的，必然是面試環節和學校的收生準則，陳校長直言接任後面試模式不會改變，她更指面試班「冇用」，最想見到小朋友最真的一面。 攝影：林若勤

兩日共5場簡介會約4千2人參與，比往年少辦一場，簡介會上學生、老師及副校長也分享了學校的活動及教學理念，其後由林校長講解英華學生的生活點滴、學生的來信等，她更分享親子相處的重要性及讓子女踏上成功之路的要點等。

之後再由即將接任的陳美娟校長上台分享教育子女的心得，育有兩女的她笑指，丈夫也想她生一個兒子，但她接捧後相信沒能力應付，會將英華男孩子當成自己的兒子。

而在最後一節就是家長問答環節，部分問題由校方根據往年經驗擬定，由兩位副校長、陳林校及林校長即場解答。

簡介會現場問題如下： Q：英華小學跟書院是否一條龍直上？ A：是，99%上英華書院。 Q：英華書院是英中，英華小學是否英小？ A：不是，是中文小學。 Q：學校的課程有否教快？ A：不會 Q：鍾意收什麼類型的學生？ A：什麼類型也鍾意，一個花園什麼花也會有。 Q：陳校長接任後是否仍繼續實行普教中？ A：會，英華鼓勵學生大量閱讀，以普通話教學對日後發展有好處 Q：陳校長接任後在教學上及各方面會否有改變？ A：不會，學校不只是我一人，還有老師等整個教學體隊，一向做得好的，為何要改變？學校仍會每年有多元主題學習。

面試模式不變 在簡介會後，林校長及陳校長接受記者訪問，分享更多學校教學理念、面試收生模式等。對於接任英華校長一職，陳校長表示自己也有壓力，但她會虛心學習，聆聽老師和家長的聲音，也會尊重英華的傳統和原有的教學方針。 她也形容自己跟林校長一樣貪玩，都會用這個梗式帶領英華。問到新學年小一面試模式，她指接任後跟往年不會有任何改變，同樣是3次面試，第一輪面試，考生分組與老師面談，約8-900人進入第二輪面試，由校長接見，最後約300人可進入第三輪面試，由校長與學生及家長面談，每次面見時間也是約15分鐘。

問到陳校長有沒有特別喜愛收哪類學生？她指學校所有類型的學生也會生，但最重要是他們表現到自己最真的一面，她說：「小朋友上面試完全冇用，不用上，我們很多時問的問題也沒有標準答案，是隨心，及按他們的反應及答案而再延伸，不用準備，小朋友是怎樣的性格就是怎樣，只要表現最真的一面。」

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在過去在多年面試經驗的林校長，也分享她多年面試的所見所聞，「我們重視家校合作，父母做好應有角色，不是在家一套在學校又另一套，試過有小朋友，當爸爸說話時面露微笑，到媽媽說話時卻皺眉，之後更即場踢爆媽媽講大話，令氣氛相當尷尬。」她指其實面試的15分鐘，已經可以看到兩夫婦之間及與孩子的互動，很直接。 曾有家長冒認取消學位 她又指明白家長緊張，但眼見近年的家長愈來愈誇張，有家長冒充另一家長取消註冊，也有家長要求小朋友在面試時錄音。她說：「在公布收生結果註冊後，我們也會收到家長來電表示有另一學校取錄，要取消註冊，我們都會要求她再來信確定，那次雖然收到電話再加信，但為確定我叫職員再打一次俾家長，點知該家長嚇了一跳，稱從未要求取消註冊。這個行為真的很差，我不知道那位家長有咩居心，信中有清楚的資料，雖然最後也不知是誰做，但真的很可怕。」她又提到，也曾發現有考生帶錄音工具面試，後來發現是家長要求小朋友錄下面試過程。 對於坊間不時流傳英華面試內容相當深，要串字又要認中文字，及認出政治人物，她更指不要相信流言，「幼稚園每一日講新聞都會提林鄭、習近平，電視也經常出現她的樣子，如果學校（面試）要他用紙筆寫名是不合理，但不可能認不到她的樣子，根本不用刻意去記。」

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報名詳情：

家長可於簡介會後隨即遞交小一入學申請表。不出席簡介會的家長可於2019年6月19至22日（上午9時至下午5時）到校交表。家長可於稍後在網上下載報名須知及報名表格。

收生人數：約165人

學費：全年共 ＄18,000 元，分 10 期繳交

學校網站

收生程序：

第一輪：全部考生可獲面試機會

第二輪：約800-900人可進入第二輪面試

第三輪：約300人可進入第三輪面試

*所有兄長在校的考生，必定可進入第三輪面試；父親為校友的考生，必定可進入第二輪面試。