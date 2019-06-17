【逃犯條例】00後參與罷課望撤回修例　父親節選擇遊行昐家人理解

民陣於昨日（6月16日）舉行反對修訂《逃犯條例》的遊行，當日晚上11時民陣宣布，遊行人數接近200萬人（警方估計數字為最高峰約33.8萬人）！而政府新聞處晚上8時29分則發出新聞稿回應是次遊行，表示特首林鄭月娥承認由於政府工作上的不足，令社會出現很大矛盾和紛爭，令市民感失望和痛心，為此向市民致歉，但卻沒有表明有「撤回」之意，因此有團體決定星期一繼續「三罷」表示不滿，當中有學生在添馬公園集結罷課。 攝影：李紫銘

罷課學生早上時段不足百人 部分仍在考試中

罷課行動於今日（6月17日）早上11時在愛丁堡廣場外舉行，後來轉移至添馬公園一帶繼續，目的除了表達不滿外，學生也可借此機會學習、交流如何做一名好公民。現場的同學指，目測來到參與罷課的學生不足百人，但相信較晚時段會越來越多！有的學生會考試後來，有的會放學後到場支持。

參與罷課行動的Jaime與Louis

接上一代「年輕人」火棒 中六學生站在前線

Louis是今屆DSE考生，亦是一名「00後」，至於為什麼會站出來，他認為或許是一股年輕人的熱血，也可能是年輕人對「對與錯」比較敏感，亦可以說我們有使命，向大眾表達我們認為什麼是「對」甚麼是「錯」！Louis表示自己會站出來的部分原因與雨傘運動有關：「2014年的雨傘運動，當時自己年紀尚小，什麼也不知道，是當代的『年輕人』保護了自己，現在到我們，我們也要保護下一代的年輕人！」

當年雨傘運動Louis只是透過新聞或網絡觀看社會事態發展，到今年，他在6月12日的示威中走到最前，Louis用了「恐懼」一詞去總結最大的感受：「其實我很害怕，應該說每個人都害怕執法者會把槍口對著自己，身體是很誠實的不安，但理性上找不到理由給自己退縮。」到現在入睡前也不時會閃過當日人潮驚惶失措的情境，甚至仿佛聞到催淚彈的氣味。

參與罷課行動的Jaime與Louis攜帶小量物資前往添馬公園 父親夾在同袍與兒子之間 目前仍希望努力有成果 Louis的父母也沒有明言支持他參與社會運動，而身為紀律部隊的爸爸更夾在同袍與兒子之間，Louis看得出爸爸在這段時期內心是十分掙扎，政治立場的不同更令家庭氣氛緊張，更會出現「冷戰」情況。不過即使如此，在昨日的父親節，Louis留下一句給父親便動身前往遊行：「我任何時候都可以陪你過『父親節』，但現在我想做一件我認為正確的事！」 目前他希望能撤回修例，釋放被捕的人士等訴求政府一項也未做到，Louis直言不會用「無力感」去看事情，反而多了一股憤怒驅使他繼續參與，看見廣大市民的訴求政府漠不關心、執法者的無理及近日發生的種種事，都成為了他繼續發聲的動力。

與父母談政治不歡而散

Jaime是中五學生，也是一名「00後」，家中支持Jaime的只有曾帶她參與雨傘運動的姐姐，她指當年姐姐有帶自己去感受社會運動的氣氛，縱使其實當時自己根本發生什麼事也不清楚，但對於一眾市民犧牲自己時間去上街表達意見的畫面卻十分深刻。在了解今次修例的詳情後，Jaime認為是時候表達自己意見，無論6月9日和16日的遊行,還是12日的包圍立法會她也在場，也認為執法者有很多更好的處理手法去對待示威者。

Jaime直言媽媽是位「不問世事」的家庭主婦，爸爸則認為改變不了政府的決定，雙親也不支持她的行為，也試過因政事而有過激烈討論，但都不歡而散，父親節當晚Jamie也決定參與遊行，做了一件她認為更有意義的事情。

不要對「00後」有刻板印象

每當說到「00後」,有人總會豎想起負面的形象，認為他們只顧玩樂，機不離手等等，但我們不應以出世年份去標籤任何人！這群年輕人的罷課，不是大家想像般的成群結隊以「嘉年華」方式出席，更多的是和Jaime與Louis一樣獨自前來的中學生，他們全部都是自發參與罷課活動，更積極召集身邊同學參與、幫忙運送物資，單單是這份堅持和心意，就值得欣賞。