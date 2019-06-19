【暑假電影推介】八大兒童電影上畫　KIFF兒童電影節搜羅全球電影

暑期很快又來了，2019的暑假電影檔期將有8套適合親子入場好戲上映，當中必睇有全球賣座彼思創作動畫《反斗奇兵4》；戲未上主角已爆紅的同名電影《樣衰衰奇兵》；深受貓奴狗奴愛載的《PET PET當家2》今集加入新成員-孩子，相信更能獲得家長共鳴。迪士尼經典《獅子王》今次以真人版將新影像呈現觀眾眼前。另外，第3屆香港兒童國際電影節搜羅全球11部兒童電影，絕對是家長與小朋友消暑好活動。 部分圖片由電影公司提供

萬衆矚目《反斗奇兵4》 上映日期：2019年7月11日 片長：待定 語言：英語/粵語 級別：I 故事内容： 寶妮帶著一眾玩具穿州過省展開家庭旅行，格格不入的新玩具「小叉」乘機走佬，胡迪立即展開追蹤，巴斯光年亦率領一眾玩具出手相助，久違了的牧羊女寶貝 Bo Beep以全新形象再度出現，由此踏上一段意想不到的全新歷險！

小主人同狗狗的成長故事 《PET PET當家2》 上映日期：2019年6月20日 片長：86分鐘 語言：英語/粵語 級別：I 故事内容： 爹利犬阿麥正經歷「狗」生巨變 — 主人凱迪結了婚，有了兒子里安，而阿麥一日到黑都為了保護小主人而緊張到癲。原本阿麥和老友大嚿十分期待成家人去農莊旅行鬆一鬆，點知反而加劇了阿麥的焦慮。最後，牠在農莊學懂放手，俾空間里安成長，變得不再神經質。那邊廂，松鼠狗寶珠趁主人不在家，決定救出阿麥心愛的玩具，寶珠能否完成任務？

趣怪公仔一齊出走《樣衰衰奇兵》 上映日期：2019年6月27日 片長：88分鐘 語言：粵語配音 級別：I 故事内容： 遠在樣衰衰村莊，一班騎呢怪公仔，過著「唔知醜」的快樂生活。一日，勇於冒險的Mo姐，同好友MC狗、牛華、鑊橙、蝠仔同灰爆等，闖到完美至上的頂呱呱洋娃娃學院，發現一個從未想像過的美麗新世界。一班樣衰衰公仔決定要「變靚D」，企圖擠身完美公仔之列，但被自命男神的大劉百般嫌棄..... 他們最終能否成功大變身？抑或憑著繽紛的缺陷去贏取小朋友的歡心？

網絡截圖 迪士尼經典《獅子王》 上映日期：2019年7月25日 片長：待定 語言：英語/粵語 級別：待定 故事内容： 當全森林為幼獅王子辛巴的誕生熱烈慶祝之際，獅王木法沙卻遭到奸險弟弟陰謀陷害，辛巴更被逐出王國。在大草原日漸成長的辛巴，開始部署奪回屬於自己的一切。

+ 3 + 2

爆笑驚險之旅《憤怒鳥大電影2》 上映日期：2019年8月 片長：待定 語言：英語(中文字幕)/粵語配音 級別：待定 故事内容： 自從阿雄、阿查 和阿爆擊退綠色小豬，三兄弟成為島上大英雄。但是他們與小豬們的戰爭並沒有告一段落，兩幫人馬仍舊日夜鬥個你死我活。一日，小豬隊長里安納提出休戰，因為他們發現有新的敵人出現鳥？ ！住在不遠處的鷹后(Zeta)因為厭倦鷹島長年冰天雪地，因此決定佔領風光明媚的鳥島及豬豬島。為捍衛家園，憤怒鳥們唯有放下成見，與豬隊友結盟，展開一場爆笑又驚險的救島之旅！

感動亞洲3億讀者改編《小Q》 上映日期：2019年8月15日 片長：107分鐘 語言：粵語 級別：待定 故事内容： ⼩Q⾃出娘胎便帶著與別不同的胎記。在Dr.Lo家出⽣，未幾交給陳⽣⼀家三口帶養，感情深厚。長⼤後由導盲⽝訓練員Simon悉⼼訓練，帶到名廚李寶庭家中配對，寶庭因失明導致脾氣暴躁，不單喝罵辭去教職替他打理甜品店的妹妹寶兒，更三番四次趕⾛⼩Q，但受過嚴格導盲訓練的⼩Q依然不離不棄，任何情況下也以身護主，忠誠終於解開寶庭⼼結，促使他勇於開闊新⽣活！然⽽隨著⼩Q年纪漸⼤，寶庭急病，⼀⼈⼀狗如何⾯對無可避免的分離......

強勢回歸《蜘蛛俠：決戰千里》 上映日期：2019年6月28日 片長：129分鐘 語言：英語（中文字幕） 級別：待定 故事內容：經歷終局之戰後，彼得柏加回復學生身分，重新投入校園生活。正當他決定暫時放下蜘蛛俠的身份，與好友結伴踏上歐洲之旅，神盾局費局長卻突然現身，通知他世界各地正受到各種元素怪物侵襲。遊學之旅被迫喊停，彼得唯有重披戰衣，再一次肩負拯救地球的重任，但今次他除了要對抗一直伺機出擊的邪惡組織，還要面對未知是敵是友的「神秘客」……

奇妙暑假《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》 上映日期：2019年8月8日 片長：待定 語言：粵語配音 級別：待定 故事内容： 月球探測器拍到神秘白色影子的熱門新聞，令大雄忽發奇想：「月球上真的有兔子！」多啦A夢使用了神奇道具，真的在月球背面建造了兔仔王國！後來，大雄一行人和神秘的轉校生露卡來到兔仔王國，更其他被稱為「超能力者」的孩子成為朋友。然而一艘來歷不明的太空船捉走了所有超能力者，露卡為了保護大雄等人，亦落入敵人手中。到底大雄他們能否成功救出露卡和其他朋友？兔仔王國與神秘敵人之間又有甚麼不為人知的秘密呢？

梁詠琪擔任第3屆香港兒童國際電影節大使，推動兒童電影。 另一兒童電影界盛事 第3屆香港兒童國際電影節暨香港兒童國際電影節嘉年華，今屆電影節共有11部來自世界各地的兒童電影及動畫，當中最受注目是由香港作家厲河的偵探故事書改編而成的「開幕電影」《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》，並由本地動畫《麥兜故事》導演袁建滔執導。「KIFF」最大一特色是搜羅世界各地出色的電影作品來港放映，由「吉卜力工作室」班底的日本電影《小小英雄 - 螃蟹與蛋與透明人》、來自紐約國際兒童電影節參展電影芬蘭的《姆明谷歷險記》及個不同國家的電影同樣吸引，而來自1939年的歌舞奇幻電影《綠野仙蹤》等作法，更可帶小朋友重返當年的電影世界。今年KIFF會繼續聯同ELEMENTS圓方，於金區1樓舉辦「KIFF嘉年華」，讓家長和小朋友暢遊在精心設計的大型場景之中。

開幕電影 《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》 片長： 75分鐘 語言：粵語 (中英文字幕) KIFF放映時間：28/7 (Sun) 4:00 pm 31/7 (Wed) 3:30 pm 故事内容： 19世紀末，俠盜馬奇劫富濟貧，令蘇格蘭場疲於奔命，但福爾摩斯卻在其私生女凱蒂的生日會上將他擒獲。四年後，馬奇襲擊獄中老大刀疤熊，並攀越圍牆逃脫。福爾摩斯知其另有苦衷，只好讓他完成心願後才帶他自首。但刀疤熊突然出現，更劍指凱蒂。福爾摩斯和華生為救無辜，聯同孖寶幹探李大猩和狐格森出手營救。一場生死大決戰在漫天花火中展開......深受歡迎的《大偵探福爾摩斯》圖書系列首度搬上大銀幕，知識與趣味並重，大人小朋友都不容錯過！

夢幻世界《姆明谷歷險記》 片長： 66分鐘 語言：英語 (中文字幕) KIFF放映時間：29/7(Mon) 3:40pm 4/8 (Sun) 5:50pm 故事内容： 姆明全新一輯動畫系列，由來自原作者ToveJansson家鄉的芬蘭動畫公司GutsyAnimations製作，更加原汁原味！3D技術製作的角色配以傳統人手繪畫的2D動畫背景，令人耳目一新，剛認識姆明的新朋友也定能大開眼界！讓我們一起走進這個北歐夢幻世界，與姆明攜手踏上成長路，認識他的家人和趣怪朋友，在笑聲之中感受愛，發放正能量。

吉卜力班底《小小英雄–螃蟹與蛋與透明人》 片長： 53分鐘 語言：日語 (中英文字幕) KIFF放映時間：1/8 (Thu) 3:50pm 3/8 (Sat) 6:00 pm 故事内容： 這個歌頌小小英雄的短片動畫系列包括：《卡尼尼與卡尼諾》講述一對螃蟹兄弟在河中尋找失蹤父親的奇幻歷險；《永不言敗》描寫窩心的母子情，兒子對雞蛋敏感，卻渴望品嚐雞蛋的滋味，媽媽可以為兒子達成心願嗎？《透明人》是關於一個被世界遺忘的透明人，為了再被世人看見而努力奮鬥。

+ 2

閉幕電影《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》 上映日期：2019年8月22日 片長： 待定 語言：粵語 (中英文字幕) 級別：待定 KIFF放映時間：5/8 (Mon) 5:10pm, 7:20pm 故事内容： 故事描述剛遷居城市並踏入高中的Dora，發現全新的學校生活，比跟隨父母在森林探險更具挑戰性。天生愛冒險的她，不久即要與一班志同道合的朋友，開展屬於自己的探險之旅：破解黃金迷城的謎團！比探險更重要的是，她還要救回在森林失蹤的父母……

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***