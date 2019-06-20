【通德學校】村校被錦田古蹟環繞　小學生變做「講故佬」

長假期即將來到，很多人都在計劃到外地旅遊，其實香港還有很多地方未被認識，有待我們去好好發掘。位於元朗錦田的通德學校，被古蹟環繞，一群四、五年級的小學生變身為「講古佬」，做小導賞帶大家一起認識錦田。 攝影：歐嘉樂

黃偉立校長（左）和一班小導賞。 不說不知，原來錦田是一個滿有歷史的地方，不僅曾對抗英軍，也有很多載有當地文化的古跡建築，而最近有藝術家在錦田畫上一幅幅繽紛壁畫，新舊共冶一爐。 想多多認識錦田，可能要請教通德學校的一班「小導賞」，他們自行收集了不少有關錦田的歷史和文物建築資料，更請教了當地的「活字典」鄧英華先生，深入地探究過錦田的文化和歷史，最後由老師協助下製作成「導賞路線」。早前，有來自澳門的中學生到校交流，學生們便第一次帶團出發，讓大家也對錦田也有更多認識。

+ 5 + 4 + 3

小導賞都站立在舊便母橋上。 便母橋： 位於錦田水頭村，由孝子鄧氏鄧俊元建於康熙43年（1710年），是為了方便母親過河探望自己而建成，共花了6年時間建造，於康熙49年（1716年）竣工。而在2013年，在便母橋附近加建了新便母橋，減輕舊橋的負荷。 長春園： 一級歷史建築，位於錦田水頭村，約建於1860年，至少逾百年歷史。這是整個錦田古蹟群中，惟一訓練武科人才的學堂。現時園內仍放置了三把曾用來習武的鐵關刀，分別重65斤、85斤和112斤。

+ 2

二帝書院：

香港法定古蹟之一，位於錦田水頭村，是一所供奉文昌和關帝的教學場所。書院前院以白磚砌成，稱為「白石巷」，因此學生又被稱為「白石巷子弟」。在二戰之後，已不再作學校用途。

泝流園：

又名「知稼堂」，位於錦田水頭村。院入懸掛「父子登科」牌匾，為紀念鄧鳴鷥及鄧廷柱兩父子先後成為武舉人。

近年新興的壁畫群。 吉慶圍： 以「鐵門事件」著名。1898年，英國於1899年4月接管新界，但錦田居民不甘做英國的屬民，以吉慶圍為據點，與英軍展開血戰，最後關閉鐵門抵抗。英軍最後以大炮攻下，佔領吉慶圍，把鐵門拆除並送到倫敦作戰利品展覽。到1925年，由港督司徒拔主禮，交還鐵門。 壁畫： 由一群義工創作的壁畫群，現時共有32幅壁畫，內容以「愛」為主題，再加入圍村的傳統文化特色，是一個全新、具特色的景點。

+ 3 + 2

黃偉立校長盼為學生帶來更多學習體驗。 黃偉立校長表示，學生在搜集資料時都非常認真和投入，選擇的古蹟和景點都別具意義，他們在計劃書中更發揮小宇宙，想像可以如何活化古蹟等等。黃校長又指，學校鼓勵學生關心社區，而區內鄧先生亦盼錦田的歷史能一代傳一代，便啟動了這個專題研習，「學生不只用紙和筆，更是親身去接觸、去了解、去查問」。 通德學校擁抱村校特色，校舍空間雖然不大，但色彩繽紛，而且一級只有一班學生，師生關係尤其親密。學校參考著重師生互信的芬蘭教育，學生在下午的課堂會嘗試木工、音樂、時裝設計等，為他們提供追尋夢想的機會。黃校長透露，「小學生導賞」日後或會舉辦公眾團，而他們亦正計劃利用錦田獨特的優美景色，籌辦森林課程，讓學生有更多不同的體驗。

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***