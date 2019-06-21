雙語教育令孩子贏在起跑綫？專家：同時用兩種語言孩子詞彙量減少

香港教育制度强調兩文三語，有家長十分推崇雙語教育，認爲雙語教育令孩子能「贏在起跑綫」，提高兒童的注意力、同理心、記憶力等。到底雙語教育的成效有冇咁大？歐美多項研究指出雙語教育對教學的益處可能被誇大！

香港升學競爭激烈，除了基本的中英語外，許多家長都要求孩子學習外語以增加孩子的競爭力。過往研究提出雙語學習能提升小孩的執行功能，即注意力、決策能力、抽象思考力等，更是令家長相信雙語教育的優越之處。「同時學習兩種語言能讓孩童大腦發育得好」，這個結論其實引起不少爭議。2015 年的一項整合研究指出，過去證明雙語教育有助孩童大腦發育的研究有80%結果為「不確定」，剩下的 20% 則不具足夠的測試樣本。

美國佛羅里達國際大學就雙語使用與執行功能之間的關聯進行了一項研究，記錄逾 4,500名介乎9到10歲的孩子的學習情況，其中約四成同時學習母語英語和第二外語。比較後發現不管有沒有使用第二外語，孩子的行為管理、集中與解決問題能力其實沒有明顯差別。主導研究的心理學家 Anthony Dick 表示目前沒有足夠的證據證明雙語教育有助兒童執行功能發展，同時使用英語和其他語言的孩子，他們的英語詞彙量反而較只使用英語的同齡兒童少。

爲什麽雙語研究的結論會出現如此大的分歧？加拿大麥基爾大學社會科學家 Gigi Luk 提出，這些大型雙語教育研究十分受環境因素影響，孩子在家說另一語言的情況、接受母語跟第二語言教育的時間地點、當地文化等等，都會增加研究的不確定性和複雜性，導致結果的不同。

雖然雙語學習未必有奇效，這不代表家長應該避免讓兒童學習外語。Anthony Dick也鼓勵家長把握機會讓孩子學習第二語言，例如在晚上睡前與孩子一起閲讀。整體來説，他認爲持續練習第二語言的好處大於壞處，這些好處包括幫助孩子跟國際接軌、促進多文化交流與增加兒童接觸到的知識面。日後進一步的研究或者可以解答雙語學習與孩童執行功能的關聯。

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