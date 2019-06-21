【逃犯條例】家長批小二常識工作紙洗腦　校長澄清老師政治中立

近年小學的常識科不時也會探討時事議題，不少學校更鼓勵學生多留意時事，從中學習多角度分析事情。而近來，要數最多人關注的事件，一定是與《逃犯條例》相關的社會運動，當中最有迴響的必定是6月12日包圍立法會的行動，當日警民對峙的情況引起廣泛討論。有學校常識科老師更將此議題加入教學中，不過卻被家長於網上發帖指責教學是「洗腦」工程，更把涉事常識科老師的名字和照片放上網絡「公審」，校方今早回應，指此做法對老師不公！

家長質疑老師有自己立場

有家長於網上分享自己小朋友二年班的常識工作紙，工作紙要求學生就「昨午大批市民到灣仔參加遊行 反對修訂《逃犯條例》」寫上事件發生日期、地點及畫出新聞事件，但家長看到工作紙後，直斥沙田崇真學校老師的不是！該家長留意到小朋友的畫作上，都是警方開槍和投放催淚彈驅散示威者的場面，質疑老師只單方面給小朋友看警方用武力驅散示威者片段，而沒有提供另一角度示威者如何衝擊警方防線的片段，給小朋友持平分析。

另一項家長指控的是，家長了解後，發現小朋友原來只在課堂上看過相關片段，對報章的文字內容其實並不知情！而隨後更有進一步行動，把任教的常識科老師樣貌及名字公開，指責校長和涉事教師「洗」自己小朋友腦，而校方今早亦有回覆本刊記者查詢。

校長回應：老師有播放正反兩面資訊

沙田崇真學校今早接到本報查詢，洪細君校長回覆指：「學校絕對是政治中立的，知道事件後亦有馬上向有關老師了解事情，得知老師也是持平地去給班上同學正反兩面資訊，對於有家長公開指責本人以及發布教師容貌的做法，我認為對這位老師甚至校方來說都是不公平的！」

校長補充，一至六年級都會有剪報活動，低年級的主要是透過報章報導的標題，去了解及分析「時人地事」為主，校長強調是標題而非內容！另外，校方希望小朋友多了解時事，因此會把一些熱門時事話題作教學，而且抱持平、全面、理性的態度作教學，校長直言目前的確收到有家長查詢事件，會一步步跟進處理。