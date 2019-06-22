【親子好去處】玩盡三個周末　扮海員學駕船再體驗夢想職業

考試過後，小孩們在周末可以盡去玩了！以下三個活動由6月23日起，一連3個周末舉行，小朋友可以先去「太平洋航運親子同樂日」認識航海業及海員生活，下星期再去「Captain-eco 綠『惜』」小達人」體驗多元綠色生活、7月再參加由挪亞方舟舉行的「快樂夢想特工隊」，一嚐7大夢想工作！ （照片由受訪者提供）

船舶模擬駕駛體驗。香港海事學校學生將協助參加者模擬駕駛船隻，參加可透過電子海圖與青洲燈塔，確定船隻身處的位置及航道、聆聽實時無線電通訊，並根據雷達檢視海上交通狀況，享受穿梭於維多利亞港的樂趣。 太平洋航運親子同樂日 邊玩邊認識航海工作 每年6月25日是「國際海員日」，香港海事博物館為表揚海員對航海業的貢獻，將於2019年6月23日免費開放予公眾入場參觀。博物館準備了多個特備家庭活動，讓公眾了解航海業和海員的工作，包括海員故事小型展示、互動環節、船舶模擬駕駛體驗、信號旗紙船製作、巨型棋盤遊戲、青洲燈塔紀錄片放映和音樂表演，另外亦有航海業資深岸上經理、前任船長，以及現役學員出席分享。 太平洋航運親子同樂日

日期：2019年6月23日

時間：上午十時至下午七時

地點：香港中環八號碼頭香港海事博物館 (摩天輪旁)

*「船舶模擬駕駛體驗」、「信號旗紙船」及「進港了!巨型棋盤遊戲」需於當日到專題展覽和文化活動廳即場報名參加，詳情時段請參閱網頁：https://hkmmeducation.wixsite.com/dos2019familyfunday

5大4D環保工作坊 齊做綠「惜」小達人 每日生活總會製造不少垃圾，只要動動心思，廢物也可變成新玩意，馬鞍山中心於下個周末、一連三天舉行特色的環保嘉年華—Captain-eco 綠「惜」小達人，主辦方特別請來「集棄場」以環保和創新的方式，利用回收卡板來佈置場地。活動除了有Ukulele藝術家即場與參加者Jam Jam歌、小丑WING WING帶來無限歡笑，更有5個代表Reuse、Replace、Recycle、Reduce的4R環保工作坊，讓參加者體驗多元綠色生活。 Captain-eco 綠「惜」小達人

日期：2019年6月29日至7月1 日(星期六、日及一)

時間：下午1時至下午5時

地點：馬鞍山中心

其他活動：小達人花式跳繩大薈演、綠「惜」嘻哈舞林大會、卡板升級再造攤位遊戲

*4R環保工作坊需預先網上登記，詳情時段及報名請參閱網頁：https://bit.ly/2KV8ZBJ

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「快樂夢想特工隊」—體驗7大夢想工作 想過既有趣又充實難忘的暑假？參加由挪亞方舟舉行的「快樂夢想特工隊」就適合不過，活動結合玩樂和教育，小孩可嘗試7種不同工作，包括牙醫、蛋撻王、飛機師、消防員、森林保育員、海洋探索家、城市設計師等等，體驗工作之餘，亦可培養智慧、仁愛、公義、節制、勇氣 、靈性及超越等6種美德。 另一面，樂園在7月會帶來首個以大自然為主題的光影互動展館「e-Planet夢想星球」，透過美麗的動畫和燈光，小孩可穿梭其中，了解及欣賞大自然的美。 快樂夢想特工隊

日期：2019年7月13日至9月1日(逢星期六、日及公眾假期舉行)

時間：上午10時至下午6時

地點：挪亞方舟，香港新界馬灣珀欣路33號

*票價及詳情請參閱 http://www.noahsark.com.hk

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***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***