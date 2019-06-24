【親子活動】人氣兒童節目Hi-5成員襲港　化身超級英雄進行大冒險

澳洲人氣兒童電視節目Hi-5 成員又來香港演出了！時隔三年再度回歸香港舞台，這次演出5位成員將會為香港小朋友帶來全新音樂節目「Hi-5 SUPERS」，我們邀請了其中兩位演員Stevie 同 Tanika 跟大家分享今次演出的感想、及音樂劇主題等。 攝影：龔嘉盛

到底今次音樂劇的主題是關於什麽？近年荷里活超級英雄電影大行其道，Stevie認爲超級英雄題材一向受大人小朋友歡迎，希望兒童都有屬於他們的超級英雄，所以音樂劇「Hi-5 SUPERS」以超級英雄為主題，五位成員化身超級英雄與小觀衆努力合作完成一系列任務，更會邀請特別嘉賓一起參與這場大冒險。

雖然成員對「Hi-5 SUPERS」的歌曲已經相當熟悉，他們依然花了不少時間準備。不但出於團隊對表演的追求，亦是因爲兒童音樂劇與一般音樂劇有所分別。與面向成人的演出不同，Tanika覺得小朋友的回應會影響每次Hi-5演出的氣氛，而這些因素是不可控的，爲此成員可是「落足心機」。

互動式表演 Hi-5節目的一大賣點就是高互動性的表演形式，本次音樂劇亦延續這個風格。包括使用大量經典歌曲，相信小觀衆能夠跟成員一齊唱跳，成爲表演的一部分。Tanika表示希望通過這次演出，傳遞團隊合作和欣賞每個人長處的重要性，人人都可以是超級英雄。 具Hi-5特色的服裝 Hi-5顔色豐富的表演服裝非常受小朋友喜愛，原來背後的巧思是令小朋友容易辨認演員和表現所扮演角色的特徵。例如Tanika扮演的「Super Fly」擁有飛行能力，手腕和胸前上便有翅膀裝飾，色調以天藍色爲主，令人一眼就能聯想到她的超能力。 本地化的内容 成員認爲具本地特色的元素可以維持表演的新鮮感，在不同地方表演均嘗試加入當地元素。曾經多次來香港旅游的Stevie同Tanika表示Hi-5 Supers會加入不少香港地點與廣東話橋段，如旺角女人街，增加特色之餘令香港小朋友更投入演出。

適逢Hi-5系列迎接20周年，不知兩位成員有什麽感受呢？參與演出近十年的Stevie認爲Hi-5在世界各地具影響力，陪伴好幾代兒童成長，他對作爲節目的一份子感到驕傲。他分享曾在街上遇到認識他的小朋友，爲此感到很高興。Tanika則表示，Hi-5已經成爲她生活的一部分，以全新的巡迴演出回顧20周年別具意義。

最後，Stevie和Tanika談及以往在香港演出時，發現香港的家長和孩子雙方都投入其中，他們覺得親子同樂是香港家庭一個非常好的特點。「笑容是世界共同語言」，期望本港小朋友能在家庭和日常生活中找到快樂。

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音樂劇詳情

想有特別體驗的話，這個表演的VIP門票會設有「舞池區」，讓小朋友可以投入劇情，跟隨主角們一起擺動身體載歌載舞！

表演日期：2019年9月14及15日

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

購票公開日：即日至5月20日為團體購票；非團購者，門票將由6月14日起於快達票發售。