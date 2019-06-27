【珠海親子遊】珠海必去親子好去處　坐衝鋒車極速落山再玩水消暑

隨著港珠澳大橋的開通，來往珠海變得十分方便，一家人可以趁周末上去逛一逛，遠離香港熟悉的生活氛圍。而一說到珠海，大家自然想到長隆海洋王國玩，畢竟是熱門的好去處之一，但對於去過的家長朋友來說，珠海還有沒有其他地方適合一家大小呢？ 【攝影：歐嘉樂】

交通篇

以往上珠海最快的方法是坐船去澳門然後再轉車上珠海，不過對於部分居住遠離碼頭或者會出現暈船徵狀的家長來說，就變得很痛苦。而港珠澳大橋的開通令家長多了一個選擇，而且上車的位置包括：上環、尖沙咀、大圍、荃灣、太子、沙田等，總車程連過關手續約一小時左右，便可以到達目的地珠澳人工島。

目前珠澳人工島的交通還未成熟，大家抵步後可以前往的士站或以手機應用程式叫車，如果以一家四口計算，即使每程坐的士也不過分，因為內地的士收費比起香港便宜了一大截，珠海的士基本收費首2.5公里收費￥10元，而香港的首2公里收$24（紅的），隨後的跳錶收費每公里計都是香港貴三倍有多，所以一家大細遊珠海也建議坐的士較方便也划算。

星樂度露營小鎮 星樂度露營小鎮算是一個比較新的親子好去處，由珠澳人工島坐的士約30分鐘內便到達，這裡提供貨框箱別墅、特色木屋、野奢帳篷、自駕房車營位等多種新奇住宿體驗。不過即使大家不是入住，這裡也有足夠的玩樂設施給小朋友「放電」，包括免費的遊樂場和沙池，而當中最好玩的區域是「星奇塔無動力世界」，是目前亞洲最大的無動力世界，意思即是大部分設施都是小朋友自行在內探索、跑動、攀爬去完成闖關的玩樂設施，不過需要另外收費，大家出行前可先於星樂度的官方微信號預先購買遊玩卷，目前星樂度露營小鎮會於7月6日正式試業，趁未有太多人關注前，不妨先去體驗一番！ 另外，距離星樂度露營小鎮只有十分鐘車程便可到達芒洲濕地公園，而入場是免費的，不過濕地公園佔地面積巨大，沒有甚麼特別吸引小朋友的設施，只要是觀光和體驗濕地物種多樣化的生態環境，而且有毒蜂毒蛇出沒，加上天氣炎熱，大家要自行斟酌是否前往，而即使決定前往，亦一定要安排好司機回程，皆因目前濕地公園交通非常不便。 星樂度露營小鎮 地址：珠海市香洲區橫琴鎮環島北路108號101房

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珠海市中心閒逛 華發商都是珠海市中心一大個型商場，當中有劃分了一個區域是主打親子類店舖的，包括童裝和「Playroom」。想文青一點的，更可以去「潮．閱」書店，這裡不但有小朋友閱讀的區域，更加不介意大家「打書釘」，而且還有多樣文創精品和專營木製玩意的品牌。 華發商都 地址：珠海市香洲區珠海大道8號

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飲食推介

至於飲食方面，華發商圈內有不少大家熟識的國內餐飲，如「探魚」、「喜茶」等，不過既然來到珠海，記者決定推薦一些只是珠海限定的餐廳給大家。

「海洋紀」是家專營波士頓龍蝦的餐廳，在台灣有分店，但珠海只此一家，由於他們本身有參與批發的生意，因此能以十分吸引的價錢出售，而且龍蝦全部來自加拿大，來自台灣的主廚Wilson更表示：「我們希望把台灣那種對客至上的服務帶到珠海。」

另一家想推薦的是「艾蔻餐吧」，主打親民價錢的意粉和Pizza為主，是當地一家出名的「網紅店」。菜式上至飲料下至甜品都相當多選擇，而且店舖採用工業風裝修，座位舒適，邊食邊「打卡」也沒問題，是一個不錯的親子餐廳。

如果想遠離商場的話，當地比較出名的還有灣仔海鮮街，經營方法和香港屯門的三聖接近。都是現挑現賣新鮮海鮮，然後附近全是加工酒樓可以按客人要求代為烹調。

海洋紀·波士頓龍蝦餐廳

地址：珠海大道8號華發商都B館外圍1018號舖

艾蔻餐吧

地址：珠海大道8號華發商都B館1層

珠海灣仔海鮮街

地址：珠海香港區海鮮街

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圓明新院

珠海圓明新園十分鄰近珠海的市中心，而且設施有動有靜，即使三代同堂都可以各自找到適合他們的地方。圓明新園是不收入場費的，一家人可以圍繞著人工湖一周，欣賞參照北京圓明院重新打造的１：１建築群，重現清朝皇室的專屬園林。

院內除了可以租借小艇游湖，還有另外收費的「夢幻水城」和「皇家樂園」，一個地方集合水上活動、機動遊戲以及觀光景點於一身，是當地必去地方之一。

圓明新園

地址：珠海香洲區九州大道西蘭埔

+ 9 + 8 + 7

坐纜車加衝鋒車下山

石景山公園是當地另一個比較受歡迎的熱點，皆因園內有一些適合年幼小朋友遊玩的機動遊戲外，還有卡丁車可以體驗。來到石景山公園必定要做的是坐纜車上山欣賞美景，一面望向海岸線、一面望向繁華都市景象盡收眼底！而下山更可以選擇坐衝鋒車，體驗極速的下山之旅！

石景山公園

地址：珠海香洲區海濱北路

+ 9 + 8 + 7

地理位置便利的商務酒店

和小朋友不同，小朋友最著重有甚麼玩，家長最重要是住得舒適！今次記者挑選了華發會展行政公寓，皆因前往上述所有景點都是30分鐘左右車程，十分方便。雖然他們是一所主打商務住宿的酒店，但亦有提供親子套房，會有小滑梯、搖搖椅等專為小朋友而設的佈置，而且入住親子套房還附送親子繪本、故事書、玩具、小背包等，大家可以經不同網上平台預約酒店，房價大約在700人民幣左右。

珠海華發會展行政公寓

地址：珠海市灣仔銀灣路1663號B區