【親子關係】政見不同惹家庭紛爭　應學會相知相惜　避免衝突

近日，社會上的政治議題成為了許多家庭餐桌上的話題，各持相反立場的話，很容易會造成言語上的衝突。一味只顧說服對方並不是有效的溝通，聆聽彼此的意見，學會相知相惜才是正確的處理手法。

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近日，我們的社會發生了一件大事。作為香港人，相信你我都不能置身事外，不聞不問。所以，在我們閒話家常時，這件事也是我們的主要話題。如果大家都在同一立場上去討論，當然有很理想的效果。但若果立場相反，想必難免會引起一場激烈的討論。

就好像我爸也完全不了解更不明白，為什麼要爭取，究竟有何意義。經過多次溝通無效之後，我亦開始避免談及這話題，免傷了和氣。我也好像突然明白到，就算是我的父母，也未能每件事也跟我站在同一個立場上，尤其是當我長大後，不只是關於社會上的話題，還包括我人生中的某些選擇。

即使是父母，也未能每件事跟孩子站在同一個立場，不肯互相理解的話，只會令關係變差。（《淑女鳥》劇照）

我在有些事上會堅持，有些事也會選擇順服，但心底仍是非常希望能得到他們的支持及體諒。不過，我也明白其實每件事情中，每個人都會有自己的立場，也許是因為我們的人生經歷，也許因為我們的價值觀，導致我們想法不一樣，立場不一致。

在這件事上，我最大想法是：如果將來我的孩子跟我又在相反的立場上，我應該如果是好呢？最後有了以下這些想法。

即使是父母，也不會一直支持你的所有選擇和每一個立場。（gettyimage/視覺中國）

清楚了解自己孩子，同時也讓孩子了解自己

很多人認為孩子是自己生出來，對他最清楚不過。但是，當孩子漸漸長大，其實我們的親子關係和對對方的了解都是會有轉變的，亦不會像小時候一樣密不可分，所以我們必須要更加了解對方，明白對方的喜好，感受等。願我們一直可以維繫着良好的關係。價值觀相近，相信可以大部分事情上都會在同一個立場上。就好像今次事件，二百萬人中，我們見到很多是一家幾口，甚至一個家族一同站出來參與，這就是我認為思想相近，價值觀相若，所以會並肩而行。

教育孩子最重要的一環是溝通，但溝通不是單向地說教，而是互相聆聽彼此的意見，才能站在對方的立場去看事情。（gettyimage/視覺中國）

從小開始教育孩子要同理心，並且以身作則

根據維基百科說明，同理心（英語：empathy）或稱做換位思考，是一種「將自己置於他人的位置、並能夠理解或感受他人在其框架內所經歷的事物」的能力。其實每個人心底都會有這份同理心，只是有些人會忽略這種感覺。若從小讓孩子更理解這種感受，相信他將來也不會成為那種極度冷漠的人，不過當然同理心有一個特質，就是能夠理解他人，並對他人感同身受，但不一定代表對其也能夠認同。所以，就算不同立場，我們也會嘗試去理解對方，雖然未必認同，但至少要懂尊重，世界上就是有很多人和自己不一樣啊。

從小教導孩子同理心，即使不認同對方意見，也會嘗試理解和尊重。（gettyimage/視覺中國）

最重要的是，家庭永遠是我們的避風港

假設以上都沒有用的話，在事情發生後，父母和孩子依然立場不一樣，那麼必定會雙方各執一詞，打算說服對方，僵持到底就會破壞了彼此的關係。這個時候，請作為父母可以彎下身一點，用心聆聽孩子多一點，陪伴他同行一次，畢竟這個是我們一直守護的家。

以上都是突然有感而發，願天下的父母都能夠與孩子共同成長。

家庭永遠是我們的避風港，彼此都應該多站在對方的立場，互相包容、互相理解。（《阿甘正傳》劇照）

內容提供：Alvin媽媽

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「媽媽有感～我要如何教育我的孩子？」​】

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