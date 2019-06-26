【變變變！MOVE生物體驗展】6大主題區率先睇！扮動物過野外生活

日本超人氣體驗展覽「變變變！MOVE生物體驗展」於7月1日登陸香港啦！展覽把熱銷250萬冊的「動態圖鑑MOVE」打造成實體教學樂園，小孩在6大主題互動區和展板中認識多種生物、昆蟲的生活環境及日常習性，亦可換上特製的企鵝衣、團子蟲衣體驗野外生物的生存方式。除了小孩，大人也可參加，一起共度別具玩味的開心時光！ 攝影：黃寶瑩

由日本創作團隊親自監督的「變變變！MOVE生物體驗展」分6大主題教學區，包括生存海洋、小小花園、神奇叢林、奇蹟草原、巨大圖鑑和生物特徵，除了變裝體驗，場內亦有大量展板，以精美的文字、相片和影片介紹過百種動物知識的冷知識，寓學習於娛樂。

生存海洋——變身小企鵝勇闖4米高鯊魚口 大人和小孩可戴上企鵝和穿上黑白色的衣服，化身萌爆的企鵝，及模仿企鵝在冰上滑行，膽子大的小孩可嘗試頭向下、飛機模式向俯衝！

小小花園——變身團子蟲躲開危險 既細小又毫無攻擊力的團子蟲是如果避開雀鳥的捕食？在滿佈枯葉的花園內，大人和小孩可穿上團子蟲服飾於地面上蠕動爬行，體驗昆蟲的移動方法，而「敵人」則會不時出現，這時團子蟲便要捲縮起來，以堅硬的甲躲開危機！

神奇叢林——變身雙冠蜥施展輕功水上飄 除了滑行和爬行，雙冠蜥亦有與別不同的行走方法。在神奇叢林大家可化身敏捷度極高的雙冠蜥蜴，以輕盈身軀快速橫過特製的水面，感受其平衡性及靈敏度，逃過野獸追捕。

奇蹟草原——化身獅子與跟斑馬玩紅綠燈 弱肉強食是大自然中必然出現的情況。在這裡小孩可一嘗做萬獸之王——獅子。為了捕獵成功，獅子需要躲在草叢後，趁斑馬不為意時輕輕接近，反應稍為慢一點便會被斑馬發現！

生物特徵 除了互動體驗，場內還有很多不同生物的特徵部位裝飾，例如水牛的角、蝴蝶翅膀、椰子蟹的螯及海龜的殼等，大家將可穿戴各種動物的特徵部位，體驗其生活日常及形態。 按下圖看更多遊戲

+ 27 + 26 + 25