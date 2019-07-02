【日本親子遊】一家大細抵玩之選　十大必玩地道人氣遊樂場　

去日本環旅行，除了東京迪士尼樂園、日本環球影城之外，還有什麼好玩的親子設施及遊樂場？其實在日本不同的地區，也有人氣的地道遊樂場，入場費便宜，玩樂設施也相當多，如大阪的枚方公園、東京的讀賣樂園、福岡的香椎花園森林家族樂園及北海道格林樂園等，大家在出發前可以參考一下，好好計劃你的親子之旅。 （攝影：黃慧雯、部分網上圖片）

關西地區：

枚方公園

枚方公園是日本最歷史悠久的主題樂園，由難波及心斎橋一帶出發，車程約需45分鐘，樂園於1910年開幕，面積近 16 萬平方米，機動遊戲及遊樂設施也相當多元化，約有43項適合不同年齡的機動遊戲，也有小型的動物園，冬天會變身成玩雪樂園，夏天更會開放水上樂園。樂園最吸引之處就是入場費便宜，一家四口入場連任玩票也只需約1千元，可以玩足一整天，而且每項遊戲都不用排長龍，省卻不少時間。

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樂園將機動遊戲以年齡分類，園內有超過一半的遊戲也適合5歲以下小朋友，包括有兩層高的旋轉木馬、小飛象、灑水消防車、兒童跳樓機等，除了小朋友玩，大人也可挑戰膽量，事關園內有多款刺激的機動遊戲，包括50米高的跳樓機及極速木製過山車，此外樂園還有一個智動體驗區，場內有近20 款不同難度及類型的攀爬設施，可以訓練小朋友攀爬、平衡等技能。 臨走前，更可以到出口附近的小小動物園，這裏的面積不算大，但就可以讓小朋友親手觸摸不同的小動物，還有各種動物表演，非常有趣。 地址：大阪府枚方市枚方公園町 1-1 電話：072 844 3475 時間：上午10時至下午5時 入場費：中學生及成人¥1,400、2歲以上小童至小學生¥ 800 入場費+任玩套票：中學生及成人¥4,400、小學生¥3,800、2歲以上小童¥2,600 交通：京阪電車枚方公園站步行約 5 分鐘

岬公園

位於大阪市近郊的岬公園，開業至今超過60年，是一個集動物園、水族館、遊樂場及水上樂園於一身的「複合式樂園」，園內養殖超過70種動物，包括長頸鹿、猴子、獅子、老虎、羚羊、山羊、鹿、黑熊及超人氣的日本動物「水豚」，而在水族館布有海豚、企鵝、海獅等等，你更可參與親親海豚的活動，另一邊的遊樂場大有適合小朋友玩的設施，在夏天園內的水上樂園開放，是一家大細玩樂好處。

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岬公園的門票分成入園門票+每項設施的價錢，入園門票可以免費參觀動物園區，但如果要玩遊樂設施，會按每項設施收費。 地址：大阪府泉南郡岬町淡輪 泉南郡岬町淡輪3990

電話：072-492-1005 時間：上午9時30分至下午5時（逢星期三休館） 入場費：成人（12歲以上）¥1,350；兒童（3歲以上） ¥700

交通：南海線Misaki Park站

生駒山上遊園地 位於日本奈良縣的生駒山上遊樂園自1929年開業，是關西地區極具歷史的遊樂場，也是日本早期的大型遊樂園，這裏位處山上，可俯瞰奈良、大阪及京都的美景。園內有近30種不同的遊樂設施，大多是適合小朋友的玩意。 地址：日本 奈良県生駒市菜畑2312-1 電話：0743-74-2173 時間：上午10時至下午5時（星期四會不定期休園，12至3月冬季休園） 入場費連任玩票：高學生以上¥3,300、小學生¥3,100、2歲至幼稚園生¥2,600 交通：搭乘寶山寺線索車轉山上線（鳥居前－生駒山上）

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關東地區：

淺草花屋敷遊樂園

淺草花屋敷遊樂園是日本歷史最悠久的遊樂園，位於東京市中心的淺草，交通方便，來到這裏，就像回到昭和年代的日本，極具特色，園內除了有適合小朋友玩的遊樂設施外，還有免費的表演節目。

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地址：東京都台東區淺草2-28-1 電話：03-3842-8780 時間：上午10時至下午6時 入場費：成人（12歲以上）¥1,000；兒童（小學生） ¥500； 遊樂設施收費：成人（12歲以上）任玩票¥2,300；兒童（小學生）任玩票¥2,000 交通：東京地下鐵銀座線、都營地下鐵淺草線、東武晴空塔線淺草站步行約５分鐘



讀賣樂園

這是東京都內規模最大的遊樂場，距離新宿約半小時車程，園內的遊樂設施多達40種，除了有驚險刺激的遊樂設施，也有適合年紀較小的玩意，還有海獅表演等，而這裏更是賞櫻的勝地，每天櫻花盛開的季節，園內都會迫滿遊客。而在夏天的園內更會開放水上樂園，可以來這裏玩水消暑。

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地址：東京都稻城市矢野口4015-1 電話：044-966-1133 時間：上午10時至下午8時 入場費（包括入場費及任玩票）：成人（18歲以上）¥5,400；中學生¥4,300；兒童（3歲至小學生） ¥3,800 交通：京王線京王よみうりランド站乘坐sky shuttle約5至10分鐘

西武園

位於琦玉縣的西武，園內的遊樂設施相當多，除了有刺激的玩意，也有適合較年幼小朋友玩的遊樂設施，此外更有以Sanrio角色為主題的「童話城」，內裏有Hello Kitty等角色的遊樂設施，女孩子們必定會喜歡 。

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而在夏天，園內的水上樂園更會開放，內裏設有大型的人造海浪區、漂流河、水上滑梯等，相信一天也不夠時間玩。 地址：日本埼玉県所沢市山口2964 電話：04-2922-1371 時間：上午10時至下午5時（星期三、四不定期休園） 入場費（包括入場費及任玩票）：成人（中學生以上）¥2,800；小童¥2,300（3歲至小學生） 交通：西武新宿線西武多摩湖線西武遊園地站出口，步行約5分鐘。

名古屋：

鈴鹿賽道遊樂園

鈴鹿賽道樂園位處距離名古屋市約1小時車程的鈴鹿市，園內以車為主題設有不同的遊樂設施，無論是否車迷，來到這裏必定玩到唔願走。

這個是由Suzuki汽車生產商營運的鈴鹿賽道樂園，園內的遊樂設施是模擬各種交通工具，小朋友可以當上小司機親手操控。園內主要分為五大遊玩區，一步入樂園，就會看到「Pipira’s Moto Field」的兒童電單車區，這裏以年齡分成兩邊，右邊是供3至12歲小朋友的，而在左邊則是3年級以上的小童及成人玩的，參加者事前需要上5-10分鐘的講解課，學習操控技巧，但要注意，所有參加者必需懂得操控兩輪單車才能參與此遊戲。

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在Kochira's Putti Town內小朋友可以駕駛不同類型的交通工具，包括小型賽車、電車、飛機及熱氣球，而在另一個遊玩區Batto’s Adventure Village更有不同的刺激玩意，包括漂流木過山車、旋轉韆鞦及水上歷險等。Puto's Mobi Park以賽車為主題，包括有單人賽車、家庭合力操控的賽車等，刺激好玩。 地址：三重県鈴鹿市稲生町7992 電話：059-378-1111 網址：www.suzukacircuit.jp 入場費連任玩票：中學生及成人¥4,300、小學生¥3,300、3歲以上幼兒¥2,100 交通：近跌名古屋站乘搭近鉄名古屋線特急到白子站，再轉乘巴士到鈴鹿賽車場，全程約1小時。

九州地區：

香椎花園森林家族樂園

森林家族是日本EPOCH出品一系列以動物為主題的公俘，其系列可愛造型深受小孩喜歡，在在九州福岡設有一個以森林家族為主題的樂園，園內有 20 多種遊樂設施、室內外遊樂場、主題餐廳等，大部分都是適合年幼小朋友玩的，相信無論你是否森林家族的粉絲，也會被這裏可愛的佈置所吸引。

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地址：福岡市東区香住ヶ丘7丁目2-1 電話：092-681-1602 時間：上午10時至下午5時（逢星期四休園） 價位：中學生及成人¥1,000、小童（3歲至小學生）¥600 交通：香椎花園前站步行約1分鐘

城島高原遊樂園

位於大分縣別府市的城島高原遊樂場，是當地最大型的遊樂場，園內除了有刺激的機動遊戲，還有適合年紀較小的兒童玩樂設施，當中必玩的是專為3歲以上小朋友而設的Kids Driving School。

在樂園入口步行約5分鐘，就會看到Kids Driving School的入口，這裏猶如一個小型的社區，內裏設有街道、警局、紅綠燈、斑馬線及油站等，還有不同的道路指示牌，相當逼真，一步入Kids Driving School的門口，職員就為參加者先行預約，若之前曾參加的小朋友，並已取得駕駛執照，可不用上堂。

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考牌一take過 而未玩過的小朋友，就要先填表格及繳費，職員會為參加者拍攝證件相，之後就要到課室上堂，觀看影片學習道路規則。雖然影片只有日文，但其實小朋友從影片都大致能理解當中的意思，完成約15分鐘的課程後，之後就可以到停車場揀選車輛，開前車職員會教導車輛的操作。 每輛車上都會有指揮燈、前後波及開車按鈕，在職員指示下可以開車駛出馬路，一嘗駕駛的樂趣。小朋友要依照道路指示牌及交通燈行駛，十字路口要停車，不可逆線行車，小朋友在這裏駕駛，可以學習到基本的駕駛知識，好玩又有意思，小朋友必定玩到不願離開！整個過程約為30分鐘，最後小朋友會獲發證書及駕駛執照。 園內機動遊戲選擇多 樂園還有其他不同的機動遊戲，既有刺激的過山車Jupiter、super L&S coaster及滑浪飛船poseidon30，同時也有不少適合年幼小朋友的機動遊戲，在這裏絕對可以玩足一天。 樂園還有其他不同的機動遊戲，既有刺激的過山車Jupiter、super L&S coaster及滑浪飛船poseidon30，同時也有不少適合年幼小朋友的機動遊戲，在這裏絕對可以玩足一天。 地址：大分縣別府市城島高原 123 番地城島後樂園

電話：0977-22-1165 時間：上午9時至下午5時（部分日子營業至下午4時）

入場費： 樂園入場：成人¥1,500、小童¥600（部份遊戲要再另外收費） 樂園入場連任玩遊戲：成人¥4,200、小童¥3,300 Kids driving school：首次考牌、上課連10分鐘駕駛¥1,000，其後¥600/15分鐘。

交通：若自駕在由布院溫泉區駕車到樂園約需30分鐘車程；在別府搭乘龜之井巴士「くじゅう高原線」可以直達樂園，車程35分鐘。

北海道地區：

北海道格陵蘭樂園

位於岩見則公園內的北海道格陵蘭樂園，距離北海道札幌市最近的遊樂場，是當地歷史悠久的兒童遊樂場，也深受小朋友歡迎，園內沒有太多刺激遊樂設施，相反有較多適合小大友的玩意，適合一家大細去玩。

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地址：北海道岩見澤市志文町1015 電話：0126-22-2121 時間：上午9時至下午5時 入場費連任玩票：高中生及成人¥3,200、3歲至中學生¥2,200 交通：JR函館本線岩見澤站下車，再轉乘巴士15分鐘

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