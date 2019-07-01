【兒童成長】頑皮是必經階段　父母必要知2至5歲小朋友想法特質

小朋友在成長階段上，隨著大腦的發展，總會出現一些共通的特質。而耶魯大學格賽爾兒童發展研究所跟蹤研究小朋友成長達40多年，得出以下不同年齡小朋友的行為和想法的轉變和特性，有助家長針對自己小朋友處境，制訂出更好的相處和教育方式。

2歲開口就是「不」 相信大家也聽過「Trouble 2」這個形容詞，為甚麼２歲的小朋友會特別麻煩，皆因這個時期他們開始有自我意識，但他們卻未有能力表達，所以在家長眼中會像是無理取鬧。有自我意識，最明顯的就是拒絕家長提出的要求，例如想玩便繼續玩，不會理會家長叫停。而且他們處於對身邊事物極好奇和探索階段，家長眼中小朋友的「叛逆」行為很多時都是他們想嘗試做不同的事而達反了父母的認知而造成。例如你叫他們乖乖食飯，但他們可能想了解蕃茄構造而弄爛它。 家長可以做的就是和小朋友快將發生爭執前，採取恰當措施緩和，例如帶他們睡覺、帶到其他地方玩等，最重要是不要輕易接受小朋友破壞你的原則。

變化大的3歲 在3歲的時候，小朋友也許沒有2歲時般強硬，但取而代之的是喜歡分享和依賴家長，這段短短的時間相信是不少家長和小朋友相處得最舒服的時光，但好景不長，皆因小朋友的成長很快，3歲半之後又是另一片景象！ 3歲半至4歲這段時期，他們會更傾向缺乏安全感，在行為上也會展現到出來，例如會口吃、常摔跤、經常緊張。而且他們正處於和別人建立關係的年齡，對自己體型、能力都非常重視，這時候需要家長的正面鼓勵和不要經常拿他和其他小朋友比較，方能讓他們充滿自信心地成長。

沒有框架的4歲

4歲是小朋友學習事物的高峰期，他們會勇於嘗試所有新事物，也會嘗試馬上應用接觸到的新知識。例如聽到家長說出一個新的英文或普通話詞彙，他們便會掛在口邊不停重複。而這段時期他們亦很有機會常常把「屎尿屁」等小時候的禁語嘗試說出口，家長可以阻止，但要明白這是他們學習語言的必經階段，避免過分打壓。

另一方面，4歲還是他們開始學會討價還價的時候，亦正正是開始建立基本道德價值觀的時候，開始會掌握到事情有好的一面也會有壞的一面。

需要認同感的5歲

5歲的小朋友總昤充滿正能量，他對新鮮的事物已經不會像四歲時那樣抱著極大興趣，也不會為了冒險而冒險，正正是家長所希望的行為。他們會懂得判斷自己能否完成每一項挑戰，而且只會嘗試那些他認為自己一定做得到的事，經過一次次的成功，他也會建立起自信心。

總括而言，以上只是研究得出大多數小朋友的行為和心理成長模式，不一定每個小朋友都完全一致。而歸根究底小朋友最需要的還是父母的關心和用心教育成長，用正確的態度，無論小朋友處於甚麼年齡都可以處之泰然。

參考資料：http://www.bestchinanews.com/Baby/12507.html