【母乳餵哺】母乳與過敏的疑惑│Sci Papa

網友的問題是：媽媽食錯嘢係咪會令寶寶濕疹？飲奶粉可以改善問題嗎？ 筆者會先來個簡單3問3答，然後再詳細說明，最後就說說筆者對網友問題的看法。

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問：母乳會否令寶寶過敏？ 答：有機會。 問：寶寶對母乳過敏是否就不可再餵？ 答：不是，大部分情況下，都可以繼續母乳餵哺；因為寶寶過敏的致敏原，通常都不是因母乳的固有蛋白，而是媽媽飲食中所攝取的蛋白。 問：母乳媽媽是否需要戒口？ 答：如果媽媽與寶寶沒有確診過敏，媽媽不需要在哺乳期間戒口；除非家族曾有嚴重食物過敏的病史。

（以下內容是建基於費城兒童醫院的建議：https://www.chop.edu/pages/breastfeeding-baby-food-allergies）

母乳媽媽應如何處理過敏蛋白？

媽媽從食物中攝取的蛋白質會在進食後3-6小時後出現在母乳中，所以寶寶可以因母乳內含有令他過敏的蛋白而出現臨床過敏反應。如果媽媽在飲食中避免這些食物，令寶寶過敏的蛋白質會在1-2週內從母乳中完全消失，而寶寶的過敏症狀亦會慢慢改善。



然而，過敏測試通常對於偵測寶寶對哪種食物過敏並不可靠。在找不出致敏原或被過敏測試的「假陽性」結果誤導下，餵哺母乳的媽媽對自己的飲食也許會過份控制。

(VCG圖片) 事實上，費城兒童醫院清楚指明，在寶寶沒有出現過敏症狀前，餵哺母乳的媽媽不用戒吃任何食物；而當全母乳餵哺的寶寶確診過敏時，父母及醫生則可透過為媽媽記錄低的飲食日誌，找出甚麼令寶寶臨床過敏症狀出現或惡化。 費城兒童醫院又認為，有過敏症狀寶寶的母乳媽媽較常要避免的食物，可能只是乳製品。所以，過敏寶寶的父母也可以仔細閱讀食物標籤，避免可能含有奶成份的食物。當然，母乳媽媽在避免乳製品食物前，最好還是與營養師制定出「無乳有營餐單」，確保有足夠營養給自己及寶寶。

費城兒童醫院是是世界上規模最大及歷史最悠久的兒童醫院之一，也是美國第一家致力於兒童保健的醫院。 近幾年都被美國新聞與世界報導和家長雜誌評為美國最好的兒童醫院。醫院毗鄰賓夕法尼亞大學與賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的兒科系亦有緊密合作。

另外，英國國家衛生服務機構（NHS）同樣指出，媽媽在懷孕或哺乳期間，並不需要刻意避免可引發過敏反應的食物（包括花生），除非媽媽自身對這些食物過敏。而根據美國兒科學院的資料顯示，母乳通常不會引起寶寶過敏反應，但不少媽媽都擔心母乳受到自己的飲食影響，令寶寶有食物過敏。事實上，每100名純母乳餵哺的嬰兒中，只有兩三個表現出有過敏反應；而過敏反應通常在餵哺後數小時內發生，而這通常是因為媽媽的飲食中含有牛奶。

嬰兒過敏的症狀包括腹部不適、嘔吐，腹瀉、出皮疹或呼吸困難。如果你發現寶寶有任何這些症狀，請立即聯絡兒科醫生。雖然罕見（特別是母乳餵食的寶寶），但牛奶過敏嚴重是可以致命的。

(VCG圖片) 到目前為止，沒有證據顯示在母乳餵哺期間，避免某些食物可以預防寶寶患上過敏症或哮喘。美國兒科學院的建議是，如果家人有嚴重的食物過敏，媽媽可以考慮在懷孕和母乳餵養期間，限制攝入牛奶和乳製品，魚，蛋，花生和其他堅果；當然，要有營養師調節餐單以防營養攝取不足。有家族過敏史的父母，可以仔細監測寶寶有否出現皮疹，呼吸困難，大便不適或其他過敏症狀，並務必告訴兒科醫生自己的家族病史。

敏感不等於過敏

有些媽媽察覺到寶寶對自己的飲食中的某些食物有輕微反應，如經常哭泣，焦慮，或異常痴身等；這些反應與過敏症不同，普遍不會出皮疹或有異常的呼吸，而且不會持續多於二十四小時。如果媽媽發現寶寶每次在你吃某種類型的食物時，都會產生負這些輕微敏感反應，你可以暫時避開這種特殊的食物。如果這些症狀每天持續並持續一段長時間，則反可能顯示寶寶患有絞痛（Colic）而非食物敏感；請與兒科醫生討論這種可能性。

美國兒科學會是世界上最大的兒科內容出版商，而HealthyChildren.org是兒科學會使命的延伸，旨在為父母提供最值得信賴的兒童健康資訊。

如果大家有興趣知道餵母乳時該有什麼飲食習慣，可以到以下兩個由NHS贊助的網頁：

Start4Life

https://www.nhs.uk/…/…/healthy-diet/food-and-drinks-to-avoid

NHS

https://www.nhs.uk/c…/pregnancy-and-baby/breastfeeding-diet/

筆者的個人看法

1. 濕疹的原因很多，不一定是因為寶寶食物過敏。

2. 寶寶對人奶過敏機會不大。

3. 如果寶寶真的對人奶過敏，好大機會係因為乳製品。

4. 大部分奶粉都是乳製品。

如果，真係有懷疑因為人奶而令寶寶過敏，最好的方法是睇醫生或甚至專科醫生，及用食物日誌來記錄自己的飲食，與醫生討論寶寶是否真的因你的飲食而人奶過敏。

人奶的好處不用筆者再在這裏多說，要是因為誤以為寶寶對人奶過敏，而放棄人奶餵養，就有點兒可惜了。

作者簡介：Sci Papa

Facebook專頁：Scientific Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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