公平及公義不應該只是神話｜Mommy Amy

最近，年青人被評擊為太激進，並且以為自己大晒，質疑是我們的教育出問題了！我最近亦對教育有些反思，但相反的是，我是在想我們的教育是如何做到了─ 教導出這一代的年青人有堅毅的個性，面對強權卻不畏懼。此前當我們批評著年青人不能捱苦，目中無人時，他們卻能夠頂著豔陽冒著大雨的在戶外長期逗留。同時他們時刻關注身邊人的需要，將自己僅有的資源無賞地分享；亦自律地將自己給市民所帶來的麻煩盡量減低。即使在受到生命威脅時的關鍵時刻，仍不願遺下同伴，貫徹一個都不能少的大愛。他們處處所展現出的人性光輝，我自愧未必能做到。

當社會上的資源及權利都不合乎比例地傾斜於少數人士的身上，我們是否仍應該繼續教導孩子信奉公平及公義。還是可以接受小朋友的未來志向是當個貪官呢？然後再回頭想想，這些年青人的吶喊是為了什麼？是僅為了自己嗎？遇到不公義的事是應該視而不見，還是竭盡所能地發聲呢？

（洪嘉徽攝） 自古以來，「公平及公義」就像聖誕老人一樣，孩子會隨著年月的增長而知道真相，但我們仍繼續將這個神話向下一代延續下去，正是因為這是我們心中所追求的理想吧。縱使這個世界上不可能有絕對的公平或公義，但就如大自然的定律一樣，社會是需要仰賴公平及公義的這兩個原則才能順暢地運作。因此，無論你在當下的每一件社會事件當中是站在支持或是反對的一方，我們都可以不妄下定論，多走一步去瞭解背後的因由，然後問問良心，那一方才是公平及公義的一方。

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