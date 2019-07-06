【親子好去處】全港滑梯泳池合集　一家大細玩水消暑

炎炎夏日，最佳的消暑方法當然去玩水，康樂及文化事務署（康文署）在全港各區設有44個公眾游泳池，其中22個更設有不同類型的水上滑梯及嬉水設施，適合一家大細玩，今次會介紹其中8個家長心目中最好玩的泳池，當中大部分也有嬉水設施，其中馬鞍山游泳池更有高達9米長的滑水梯，刺激好玩，一家四口不用60元就可以玩足半日，相當划算。 今個夏天，一於玩盡全港的游泳池，過一個涼浸浸的暑假！

其中較受家長及小朋友歡迎的泳池，是位於新界區的馬鞍山游泳池、天水圍游泳池、將軍澳游泳池及大埔游泳池，今年天氣持續炎熱，估計踏入暑假各泳池的入場人次將會有增無減。

我們比較了全港8個滑梯泳池，比較各泳池的好玩及方便度，讓大家可以參考，想知更多即按入圖片：

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公眾泳池入場資料： 收費： (星期一至五）成人17元，3-13歲小童、全日制學生及長者8元（3歲以下小童免費） （星期六、日及公眾假期）成人19元，3-13歲小童、全日制學生及長者9元（3歲以下小童免費） ＊另設月票，收費：成人300元，3-13歲小童、全日制學生及長者150元 開放時間： 夏季（4月至10月）

第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時

(暫停開放時段：中午12時至下午1時；下午6時30分至7時30分) 每年暫停開放時間：11月1日至翌年3月31日（部分泳池設有室內池會於冬天照常開放）

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