【光復屯門公園】望公園回復昔日平靜　家長帶同小朋友參與遊行

有網民發起在今日（6日）下午「光復屯門公園」遊行，記者在下午2時半到達起點屯門新和里遊樂場，已見有大批參加者準備出發，當中不少更是帶同年幼小朋友參與的家長。 由於屯門公園多年來的嘈音問題一直未有改善，加上公園內的表演者動作淫褻，令一眾家長異常反感，現場有不少家長不辭勞苦，無懼烈日當空，只為求公園能回復昔日平靜，可以再次成為與小朋友共遊的好去處。 攝影：李紫銘

屯門公園淪陷近十年

麥生麥太育有一位1歲的孩子，雖然今日未有帶同小朋友到現場，但他們也是為了自己的小朋友站岀來，麥生直言:「班大媽行為咁淫褻，啲阿伯又俾錢摸嚟摸去，我點同我小朋友解釋。」

（左起）麥太、麥生及Fannie，今日齊齊參與光復屯門遊行。 而麥太直言近十年看著屯公情況一直惡化，除了大媽們的不雅歌舞表演外，噪音問題也是十分嚴重:「住Vcity附近、龍門居，根本不能開窗，否則一定聽到來自公園的噪音！」 不敢帶小朋友到公園 Fannie住在屯門34年，小朋友現時1歲，今日也有帶往現場，Fannie平日帶小朋友去屯門公園，小朋友已經覺得嘈吵不願行，Fannie十分憤怒：「屯門公園明明好靚，以前仲有艇仔划，也有爬蟲館都好適合小朋友，係幾時開始，公園變成一個唔再適合小朋友嘅地方。」 另一方面，Fannie指岀投訴又無用，假如小朋友再大一點，經過屯公看見不雅的景象都不知道怎教育他。

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