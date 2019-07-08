【升中派位】派位結果明公布　87%小六生獲派首三志願創近年新低

升中派位結果明日公布，不少家長及學生心情也特別緊張，明日早上返回就讀小學，領取派位成績通知單。教育局今日公布本年度共有52,917名學生參加中學學位分配辦法，較去年多3,363人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，創近年新低；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為74%。

獲自行分配學位的學生當中，64%學生獲派首志願學校；及透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計）獲派學位的學生當中，79%的學生獲派首三個志願學校，57%的學生獲派首志願學校。



發言人說：「在自行分配學位階段，每所中學的自行分配學位最高比例為三成，而學生最多可申請兩所中學；在統一派位階段，甲部是『不受學校網限制』的學位，佔一成統一派位的學額，學生最多可選擇三所任何學校網的中學，至於乙部『按學校網分配』的學位，學生最多可以選擇三十所學校網內的中學。」 教育局提醒，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六生，明日需返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於7月11日及12日的註冊期到獲派中學註冊，否則會被視為放棄獲派學位。

教育局又呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

獲派心儀中學當然開心，若然結果未如理想，就要準備叩門！為了節省家長的時間，我們為大家整合了全港熱門的官津及直的中學叩門資訊，最後祝各位家長好運，子女最終能入讀到心儀、家長又滿意的學校。

記者為大家致電查詢熱門中學叩門事宜時，不少學校都坦白對成績有一定要求，而且還要接受筆試的考驗，而筆試的表現便成為了取錄與否的重點之一；同時，部分熱門學校根據以往經驗有剩餘學位的機會不大，家長要明白叩名氣大、受歡迎的學校是完全「碰運氣」的，因此也要平衡取捨，不應太過進取。

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叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）