【升中派位】中一派位今早放榜　派首志願王同學：叩門資料都白費

升中派位結果今日公布，不少家長及學生心情也特別緊張，學生今早返回就讀小學，領取派位成績通知單。今年有52,917名學生參加中學學位分配辦法，較去年多3,363人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，創近年新低；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為74%。油尖旺區名校油蔴地天主教小學今早公布全校86.8.%獲派首三志願，校方表示對結果感滿意。 採訪、攝錄：Esther、許珞珩 攝影：歐嘉樂 剪接：陳樂希

早上8時多，記者來到傳統地區名校油蔴地天主教小學，不少家長將學生送入校門後，就留在校門外等候孩子的派位結果。傳統地區名校油蔴地天主教小學今年有86.8%的同學獲派首三志願，較去年少3.5%，亦接近今年整體的87%；而首志願則有75%，同樣高於今年整體的74%。

男同學最多獲派聖芳濟書院（15人）、九龍華仁書院（9人），亦有學生派獲喇沙書院、銘基書院等；而女同學則最多獲派真光女書院（7人）和伊利沙伯中學（7人）。 在老師派發結果時，大部分同學表演冷靜，只有少部分學生喜極而泣。而在禮堂的家長們則有不少緊張到流淚，更有家長在whatsapp知道子女的報喜，即時開心大叫，場面感動。

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金同學獲派第9志願，會返回上海讀書。(攝影：Esther） 黃同學與媽媽喜極而立，黃同學開心表示自己獲派第一志願的真光女書院。問到昨晚有否因此失眠，黃太坦言：「沒有，但站在門口等的時候覺得很漫長。（都辛苦了很久）是的！」昨日得知派獲第三志願的比率下跌時，黃太直言擔心，她說：「丈夫發訊息到家庭群組時，我們已經哭。（有預備叩門？）有呀，預備晒！現在就該做嘢的做嘢，返工的返工！」黃太表示女兒成績中上，考第三、四十名，有學習琵琶和數學。 獲派第9志願 金同學：返上海讀書 金同學獲派第九、第十志願，由老師陪行步出禮堂，並未見有家長同行。她眼濕濕的向記者表示自己獲派的結果並不理想。問到有否預備叩門？金同學不太開心的說：「沒有，我會返上海讀書，因為我之前是移民來的，所以現在確定了，所以點都會返去。但昨日都會因為擔心而睡不了。（現在會如何做？）回家先告訴爸爸媽媽，因為他們今天沒有來。」她直言都想在香港繼續讀書，因為不捨得朋友，她指平日有學長笛和補習。

王同學獲派首志願伊利沙伯中學。（攝影：Esther） 獲派第一志願 王同學：爸爸做的叩門準備都白費 王同學派獲第一志願伊利沙伯中學，他開心表示，「本身都是我心儀，爸爸媽媽都心儀，好鍾意這間學校。（剛才話爸爸做的都白費？爸爸做了什麼？）呀，因為他怕我派不到，所以預備了好多叩門資料。想不到入伊中（伊利沙伯中學），你都知男仔名額比較少。（本身考第幾？）band one頭。（top？）都算！都不是好top那種。」他表示不會因為預備了叩門資料而再去叩門，因為結果已經很滿意。

他表示昨晚都因為太緊張而睡不著，「現在可能去食自助餐。」他透露父母為他找私人補習、學習小提琴等，自己也有奪獎。