【升中派位】小五降兩級窮追英文　獲派第一志願男生：想食大家樂

今日是小六放榜的大日子，教育局更在昨天公布按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，創近年新低令家長更為擔心！而位於葵青區的「happy school」亞斯理衛理小學今年則有90%同學獲派首三個志願，現場派發結果時，更有同學興奮得大叫起來「第一志願Yeah!」，亦有小朋友即使未獲派首三個志願，與家長商討後亦不打算叩門。

遲了2年的畢業 由精英變成降班生 澤榮今年14歲，得知自己獲派第一志願佛教善德英文中學表現開心，但他一路走來的歷程可不簡單，他比其他同學花多了2年時間完成小學課程，澤榮和我們分享了箇中因由。 本身在內地讀書的澤榮正值升小五的時間，澤榮嫲嫲直言：「澤榮當時在內地學校時的表現出色，有很多獎項，更身兼多個學校要職。」沒想到決定來港讀書後，程度會和內地相距甚遠，由升讀小五，變成就讀小三，澤榮本以為已經降班，理應可以輕鬆應付，但結果大部分科目只是中規中矩，英文科更不合格。

澤榮真正決定面對問題的時候是接近小四，當時他連基本「Past tense」也未掌握到，嫲嫲決定了送他去補習班，但只是維持了二個多月便停止了，澤榮解釋：「因補習初期成績已有進步，我亦掌握到學習方法，而且停了補習後成績也沒有下跌。」嫲嫲則補充，自己也不希望乖孫上補習，因為會造成依賴令澤榮自律的習慣受到影響。而這一年更是澤榮英文科成績首次達70分的重要里程碑，雖不是一個高分數但對他的意義重大，及後他更自行上網觀看適合自己口味的美劇、英劇，最終今年期末考獲全級第7佳績，同時獲派第一志願的佛教善德英文中學，沒有白費一直以來的努力。

和嫲嫲住在公屋的澤榮暫未有確實的慶祝活動，但澤榮直言：「可以的話想去食大家樂，因為我覺得好好味！」

每日溫習一小時全級第二 方法最重要 12歲的顥正今日同樣獲派第一志願中華基督教會全完中學，顥正媽媽指顥正在初小的時候成績並非十分突出，也常常疏於溫習，但他知道升中是一件重要的事情，也終於肯花多一點時間在學業上，最終能獲派一所好學校，自己也很滿意。 顥正平日沒有補習，他更直言：「我都係考試前幾日溫，每日溫一個鐘就考到全級第二！」在一旁的媽媽馬上提醒顥正：「要謙虛，要謙虛。」顥正則馬上補充：「其實最重要的是方法，溫太耐我個人會癲！」

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