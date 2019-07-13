【媽媽心底話】懷二胎正值孩子成長時間　有所失但慶幸有窩心時刻

快要來到懷孕期9個月，肚子大得不得不慢慢走，而且很快就感覺到疲倦。照顧Timtam仔開始有困難，偏偏這個時候茶煲Two的碼戲每日上演，有時令我感到頭痛。

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每晚頂着肚子輾轉反側的時候，就會想，其實是否生一個小孩就夠？全心全意照顧一個小孩是否更好？會否因爲第二個的出現，反而令第一個孩子有所缺失？

有一晚，我們與親戚朋友到酒樓吃晚飯，我留意到鄰座的一個家庭，一對中年父母加一個兒子，仔仔應該都18、22了。一餐飯中，他們一家三個人都沒有說過話，我想起了自己：如果我沒有懷第二胎，20年後，他們會否就是我們一家的寫照？但如果加上一個妹妹在旁，可能他們也是一邊吃飯一邊看手機。不過或許會講一下大家在IG看到什麼好笑的東西，有什麼好餐廳推薦。而父母聽到後又可以搭上嘴，大家有講有笑。這會否比生一個孩子更好？

我明白這是自尋煩惱，很快就要迎接妹妹的來臨，我應該想想還有什麼未準備好！

作者總是問自己：其實是否生一個小孩就夠？全心全意照顧一個小孩是否更好？會否因爲第二個的出現，反而令第一個孩子有所缺失？（作者提供）

回想這個孕期過得特別快，也慶幸妹妹很疼我，沒有令我有太多不適。可惜的是，很多帶Timtam仔去玩的機會都錯過了。有時會想，是否讓Timtam仔上了幼稚園才懷第二胎會更好呢？不過懷孕這回事，一直都覺得是可遇不可求，既來之則安之吧！

另外，覺得慶幸的是，Timtam仔一直都很疼愛這個妹妹。當明白有一個妹妹在我肚子裏面之後，一直都沒有再要求抱抱，那時佢才只有2歲多。前幾日，我說抱他去坐車，他指着我的肚子說：「妹妹！不要抱抱！」真讓我感動！

朋友問我準備好沒有？硬件配套要準備很容易，心理狀況則好像仍未準備好！不過，就正如黃詠詩在她的《胎。story》舞台劇所講：「要ready好這個世界冇嘢係ready! 」。成為人母後，就會明白這一句絕對是至理名言。第一次生小孩什麼都戰戰兢兢，到了第二次，雖然有了經驗，但要同時照顧兩個小孩又是另一個挑戰。我現在的心態是：心口掛個勇字就衝吧！哪個父母沒有如此衝鋒過？

我當然希望Timtam仔能成為大哥哥，但我不能要求他太多，始終他仍只是個初熟BB。我只希望他可以參與其中，無論他將來是否記得這些曾經與媽媽一同照顧過妹妹的片段，但我相信將來老了，這已足夠我慢慢細味。

心口掛個勇字就衝吧！那個父母沒有如此衝鋒過？（作者提供）

內容提供：Timtam仔的成長日誌

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/timtamblog/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【懷孕期尾升】我Ready嗎？」​】

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