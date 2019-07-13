【親子好去處】動腦又動手發揮冒險精神　玩轉三大人氣活動

LEGO Big Box Factory、名偵探柯南同PAW Patrol一起登陸香港，今日周末，小粉絲們絕對不能錯過這些益智好玩的活動！

LEGO Big Box Factory盡情發揮創意

Big Box Factory招募大量小朋友加入，鍾意LEGO又充滿創意的你們絕對不容錯過！想加入Big Box Factory，各位應徵者要通過3個考驗創意及想像力的關卡，包括「能源啟動站」、「創意動物園」和「幻想創造站」，考考你的創意，準備好未呢？

參加者完成所有挑戰並在通行證蓋滿4個印章後可以參加抽獎，有機會獲得限量版LEGO創意寶盒或其他LEGO禮品。

LEGO Big Box Factory

日期：2019年7月15日至9月1日

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

免費時段：上午11時至下午1時

Big Box Factory通行證時段：星期一至五下午1時至晚上8時、星期六日下午1時至晚上9時