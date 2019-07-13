【親子好去處】動腦又動手發揮冒險精神　玩轉三大人氣活動

LEGO Big Box Factory、名偵探柯南同PAW Patrol一起登陸香港，今日周末，小粉絲們絕對不能錯過這些益智好玩的活動！
LEGO Big Box Factory盡情發揮創意
Big Box Factory招募大量小朋友加入，鍾意LEGO又充滿創意的你們絕對不容錯過！想加入Big Box Factory，各位應徵者要通過3個考驗創意及想像力的關卡，包括「能源啟動站」、「創意動物園」和「幻想創造站」，考考你的創意，準備好未呢？
參加者完成所有挑戰並在通行證蓋滿4個印章後可以參加抽獎，有機會獲得限量版LEGO創意寶盒或其他LEGO禮品。
LEGO Big Box Factory
日期：2019年7月15日至9月1日
地點：屯門市廣場1樓中央廣場
免費時段：上午11時至下午1時
Big Box Factory通行證時段：星期一至五下午1時至晚上8時、星期六日下午1時至晚上9時
毛利偵探事務所來到香港了！
走進名偵探柯南的推理世界
日本超高人氣推理動漫《名偵探柯南》已連載25周年！在今個暑假來到香港，讓大家一嘗做偵探的滋味，大玩解謎推理遊戲，和柯南及一眾人氣角色鬥智鬥力。大家還可以踏進漫畫中的經典場面打卡，踏上柯南的極速滑板，度過一個刺激緊張的暑假吧！
MCP One新都城中心一期
日期：2019年7月6日至8月18日
時間：10am – 10pm
SSC上水中心購物商場
日期：2019年7月6日至8月11日
時間：10am – 10pm
PAW Patrol暑期冒險樂園 踏上海陸冒險之旅
以超人氣卡通片《PAW Patrol 汪汪隊立大功》為主題的大型互動遊戲區於今年夏天首次登場。PAW Patrol 巡邏小隊需要通過三大挑戰主題區，包括救援巴士劇場、海洋保育任務及交通安全挑戰賽。小朋友在玩遊戲的同時更可學習道路和水上安全知識，體驗不同職業。小隊員可以成功完成三項挑戰嗎？
日期：2019 年 7 月 15 日至 9 月 1 日
時間：下午 1 時至晚上 7 時 (星期一至五) 中午 12 時至晚上 8 時 (星期六及日)
地點：荷里活廣場一樓
門票：星期一至五：任何金額之電子消費即可入場參加
星期六及日：電子消費滿HK$100 或以上