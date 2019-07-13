【親子好去處】分享快樂捐贈玩具　再去玩具圖書館玩轉海陸空

相信家長都希望小朋友能夠愉快學習，從遊戲中學習也是不少學校的教學理念。在暑假期間，家長可以如何安排一些有趣又具教育意義的活動呢？以下活動以兒童玩具為主題，卻帶出了玩以外的信息。

OurToyStories主題嘉年華不但有Toy Story卡通人物打卡點和多個攤位遊戲，參加者到「Our Toy Stories 玩具收集處」即場捐贈玩具，即可參加「玩具交換日」。届時以玩具積分卡交換玩具，小朋友可與更多人分享快樂，延續舊玩具的生命，明白分享和環保的意義。

(圖片來自救世軍循環再用計劃 FB)

小朋友在櫃台辦理登機手續（Playright Children’s Play Association FB）

「遊戲在圖書館之玩轉海陸空」上天下海

在玩具圖書館，玩具甚至可以根據情景分成海陸空三個部分。空中的任務由小小機長在上層駕駛艙帶領，化身為空中服務員，推餐車安排餐點；小乘客則前往櫃台辦理登機手續，坐飛機環遊世界。

陸地方面有柏木粒粒池，模仿沙灘挖貝殼。小朋友也可以在旁邊雪糕店，小朋友可當上店員，叫賣雪糕。

最後來到充氣海洋池，小漁民搭上船捕捉小魚、海膽，或者與海洋生物交個朋友。

日期：2019年7月12日至8月31日

時間：星期一二、四至日早上10時至晚上8時45分，星期三下午1時至晚上8時45分；遊戲時段每節45分鐘。

對象：幼兒至8歲的小朋友及其家長

地點：銅鑼灣高士威道66 號香港中央圖書館2樓玩具圖書館

參加方法：使用服務的六日前親臨玩具圖書館或致電2921 0386 預約