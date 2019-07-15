Auntie Van Van是一名應用行為分析治療師，同時擔任影子老師、SEN培訓導師等逾20年，4年前開始創作繪本及舉辦故事分享會，近年致力推廣與患自閉症人士相處的故事著作《那一天，我會飛》及到幼稚園、、中小學及家長舉辦故事會，希望提高社會大眾對自閉症人士的接納與關懷。
攝：高仲明
首先建立基本知識
Auntie Van Van認為SEN家長可以和小朋友在閱讀的時候，首先可以選擇一些圖文並茂的書籍幫助孩子建立基本知識，並仔細觀察每一頁。「例如《My first 1000 words》就是很好的入門圖書，可以讓SEN孩子對不同事物產生概念，下一步再跟他們說有故事性的圖書會更好。」
留意細節 延伸問題
當家長開始與孩子閱讀有故事性的圖書時，加入延伸話題會更好。「每一頁也可以有很多的發展延伸，例如《狼來了》，家長可跟他數一數有多少隻羊？羊是甚麼顏色？這可以灌輸數字、顏色概念。」
孩子反應為先
Auntie Van Van提醒家長，問題不宜過多，並要觀察著孩子的專注力。「其實不一定要一次過看完整本書，可以分開來看，而且家長一直追問孩子問題會減少樂趣，注意失去連貫性令話題扯得太遠，適時留意著孩子是否仍有耐性投入聆聽，還是已經周圍望或玩手指，透過一連串細微動作知道孩子的反應。」
加入不同技巧
其次是家長可以扮演書內角色的對白或者動作的聲音，有助加深孩子聽故事的注意力。「例如跌落水的聲音是噗通一聲，家長不妨大聲一點、誇張一點，當看到主角面上的表情時，家長可以描述當中的表情變化，藉此向孩子灌輸情緒表達的教育，因為情緒對一個自閉症孩子來說是很難理解的範疇，他們不懂別人的感受，家長可以用圖畫做實質例子讓他們知道，如何去學習了解別人的情緒，可以連接到社交上的發展。」
選擇畫面豐富圖
Auntie Van Van建議家長可以從家傳戶曉的故事入手。「例如《狼來了》、《三隻小豬》、《小紅帽》等，舉例如看似簡單的《狼來了》，其實已可以將很深很難理解的道理－『撒謊』帶出來，如果家長可以選擇圖書較豐富、主角有表情、有動作的版本，就已經可以加入不同的描述元素，但不需要選擇就連大人也未必能夠明白的書，例如《小王子》、《三國演義》、《紅樓夢等》，因為當中涉及太多深奧意思及複雜的歷史，小朋友看不懂便會失去興趣。」
大眾認識與了解SEN
最後Auntie Van Van介紹了「活得精彩系列」，讓大家可以學習如何與SEN人士相處。「這套書已翻譯出很多不同國家的版本，是可以讓公眾認識SEN人士需要的圖書，他們會有什麼行為問題、老師接納的態度和處理方法如何，我們應該如何配合他們及與他們日常相處的生活故事。」
Auntie Van Van圖書推介
《My first one thousand English words》
作者：Susan Martineau
繪者：Stu McLellan
内容簡介：
本書以豐富的插圖和生動的文字介紹1000個英文生字，包括源自法語和西班牙語的100個生字，勾起小朋友自我探索和學習的興趣。
作者：程英美
内容簡介：
孤獨的小雪人比比，為了拯救剛找到了的新朋友，決定獻出自己的三樣寶貝……《小雪人找朋友》以詩意的圖畫，如歌的文字，引領小朋友認識身體的感覺器官，在故事之後還有互動工作紙，加深他們對主題的認識。
作者：甄豔慈
内容簡介：
一個人在山坡上放羊好無聊啊！小男孩想了一個和人開玩笑的遊戲，他向村下的人大聲呼叫「狼來了」。人們趕忙上山幫他，但是……當狼真的來了時，出現了什麼樣的後果呢？
作者：茱莉亞．唐納森
繪者：艾賽爾·薛弗勒
内容簡介：
這個故事十分溫馨有趣，講一隻小海螺和一條灰藍色大鯨魚。小海螺和灰藍色大鯨魚無意間成了好朋友，他們一起航海到世界各地去旅行，她和鯨魚在一起覺得好快樂。但有一天，大鯨魚受到驚嚇，游得太靠近人類港口，不小心擱淺在岸邊了！小海螺要如何拯救她的鯨魚好朋友呢？這是一則關於友誼和互助的動人故事，作者透過簡單的情節，證明即使是看似渺小的力量，也能對別人有所幫助。
作者：波克拉
故事內容：啟言是個不能定定的坐下來的男孩子。啟言無法控制自己的行為，因為他患上過度活躍症（又稱注意力不足過動症），令他不能想清楚才行動。這個病令啟言過份活躍，而且難於集中注意力，以致他不能打理好他的事情。
有一天，啟言的爸媽帶他去見醫生，自此他的生活便漸漸得到改善。在醫生的幫助下，啟言學懂怎樣處理和控制這個病症。於是，生活中各樣事情都變得容易和有趣多了！