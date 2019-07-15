Auntie Van Van是一名應用行為分析治療師，同時擔任影子老師、SEN培訓導師等逾20年，4年前開始創作繪本及舉辦故事分享會，近年致力推廣與患自閉症人士相處的故事著作《那一天，我會飛》及到幼稚園、、中小學及家長舉辦故事會，希望提高社會大眾對自閉症人士的接納與關懷。 攝：高仲明

首先建立基本知識

Auntie Van Van認為SEN家長可以和小朋友在閱讀的時候，首先可以選擇一些圖文並茂的書籍幫助孩子建立基本知識，並仔細觀察每一頁。「例如《My first 1000 words》就是很好的入門圖書，可以讓SEN孩子對不同事物產生概念，下一步再跟他們說有故事性的圖書會更好。」

留意細節 延伸問題 當家長開始與孩子閱讀有故事性的圖書時，加入延伸話題會更好。「每一頁也可以有很多的發展延伸，例如《狼來了》，家長可跟他數一數有多少隻羊？羊是甚麼顏色？這可以灌輸數字、顏色概念。」 孩子反應為先 Auntie Van Van提醒家長，問題不宜過多，並要觀察著孩子的專注力。「其實不一定要一次過看完整本書，可以分開來看，而且家長一直追問孩子問題會減少樂趣，注意失去連貫性令話題扯得太遠，適時留意著孩子是否仍有耐性投入聆聽，還是已經周圍望或玩手指，透過一連串細微動作知道孩子的反應。」

加入不同技巧

其次是家長可以扮演書內角色的對白或者動作的聲音，有助加深孩子聽故事的注意力。「例如跌落水的聲音是噗通一聲，家長不妨大聲一點、誇張一點，當看到主角面上的表情時，家長可以描述當中的表情變化，藉此向孩子灌輸情緒表達的教育，因為情緒對一個自閉症孩子來說是很難理解的範疇，他們不懂別人的感受，家長可以用圖畫做實質例子讓他們知道，如何去學習了解別人的情緒，可以連接到社交上的發展。」

+ 5 + 4 + 3

選擇畫面豐富圖 Auntie Van Van建議家長可以從家傳戶曉的故事入手。「例如《狼來了》、《三隻小豬》、《小紅帽》等，舉例如看似簡單的《狼來了》，其實已可以將很深很難理解的道理－『撒謊』帶出來，如果家長可以選擇圖書較豐富、主角有表情、有動作的版本，就已經可以加入不同的描述元素，但不需要選擇就連大人也未必能夠明白的書，例如《小王子》、《三國演義》、《紅樓夢等》，因為當中涉及太多深奧意思及複雜的歷史，小朋友看不懂便會失去興趣。」 大眾認識與了解SEN 最後Auntie Van Van介紹了「活得精彩系列」，讓大家可以學習如何與SEN人士相處。「這套書已翻譯出很多不同國家的版本，是可以讓公眾認識SEN人士需要的圖書，他們會有什麼行為問題、老師接納的態度和處理方法如何，我們應該如何配合他們及與他們日常相處的生活故事。」