【台灣親子遊】高雄大魯閣草衙道　一站式食玩買｜Mommy Amy

暑假正式展開，不少家庭都會選擇於暑假期間外遊，台灣更為榜上有名的熱門地點； 但過往較為集中遊覽台北及宜蘭一帶， 如果已經玩厭咗，可以喺今個夏天試下南下選擇離香港航程更短的高雄。

高雄近年致力發展適合一家大細嘅親子景點，今次想同大家推介呢個離高雄機場只有一個捷運站的親子景點－大魯閣草衙道。 呢個號稱為亞洲最好玩嘅購物中心有齊曬娛樂、 親子、購物、美食等元素，而且入面更加有日本鈴鹿賽道唯一海外授權嘅鈴鹿賽道樂園。鈴鹿賽道樂園亦係全台灣唯一以駕駛為主題嘅樂園， 除咗有適合小朋友嘅機動遊樂設施外，更加有喜歡追求速度，適合青少年及成人既賽車體驗，立即獻上詳細介紹:

交通方便 捷運直達

離高雄國際機場只有一站之隔的大魯閣草衙道，尚未踏出捷運出口，便有可愛的藝術裝置在通道上迎接我們，一定唔怕搵唔到。沿著通道上到地面便會見到如湖一樣大的噴水池廣場及可以登上歐風輕軌電車的小小站牌，踏上電車便能帶領你進入充滿歐洲小鎮風格的鈴鹿賽道樂園。

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以駕駛為主題嘅樂園- 鈴鹿賽道樂園

鈴鹿賽道樂園喺正成個大魯閣草岩道範圍嘅最後方， 雖然位處最入,但係由正門廣場步行前往亦只需要約十分鐘。整個樂園雖然沒有特別大， 大約只有十數項機動遊戲及比較適合身高滿80公分以上的小朋友 ，但勝在每樣設施都富有特色，及於平日前往時幾乎不太需要排隊。特別推介的包括可以戴上車長帽化身為車長的「滴答電車」，可以駕駛小汽車遊走模擬城市並同時學習交通規則的「 好奇拉駕駛學校」，及一嘗地道特色的小朋友版電單車「小小騎士」。 這裡最特別之處每完成一個遊戲都會獲得專屬駕駛執照一張可以帶回家留念，而園內更廣設頒獎台讓小朋友一嚐奪冠的滋味，是一大熱門打卡點。如果同行有哥哥姐姐或大細路爸爸，更不要錯過可以一嘗駕駛越野車的「越野大冒險」及將日本鈴鹿賽車場等比例縮小的迷你鈴鹿賽道，體驗能在賽道上奔馳的快感。

收費方面除賽車及「小小騎士」需要另外獨立購票外，其餘都可以購買一日暢遊票任玩 (暑假期間為台幣$699)。若非車迷的你不準備停留全日，亦另有四項組合票 (台幣$399) 或遂項購票 (每項每人約台幣$60至$250不等)的選擇提供，十分彈性及相宜。個人便認為四項組合票特別適合帶著小朋友的家庭。

室內購物娛樂集中地

玩完戶外設施當然少不了入室內探索一番，購物中心由兩座建築物組成，這裏除了有春水堂等地道及國際美食外，亦提供多種娛樂設施，包括小朋友啱玩的兒童遊戲區及迷你哥爾夫球場，大細路啱玩的VR遊戲體驗館、保齡球場、彈床區、室內棒球場等，一應俱全， 絕對係大人細路放電嘅好去處。

至於媽媽們亦不用失望，既然稱得上購物中心，這裏的店鋪也不會少，雖然都只是一些大路品牌，但無論是純滿足購物慾還是臨時需要補給手信，這裡都應有盡有，絕不會空手而回。

大魯閣草衙道絕對是一個無論剛到埗還是返港前都不會令人失望的旅遊景點，立即收藏於你的景點清單內吧!

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大魯閣草衙道

地址：806高雄市前鎮區中安路1之1號 (捷運草衙站2號出口)

鈴鹿賽道樂園

地址：大魯閣草衙道內