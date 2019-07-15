上周二（9日）小六放榜，就讀亞斯理衛理小學、來自基層家庭的澤榮，因英文問題連降兩級，當時11歲的他由升小五變讀小三，最終在今年小六考獲全級第7，最後更獲派一所區內的英文BAND1中學！而知足常樂的他，於放榜後表示最想食一頓大家樂慶祝。 事隔三天，我們實現了他的願望，同時更深入了解澤榮的成長環境，發現他能有今天的成果，全因他夠自律，每天主動溫習以及勇於面對自己最弱的英文，這種難能可貴的心態相當然值得欣賞。 攝影：黃舒慧

澤榮邀恩師一同慶祝 有信心升中後仍和老友維持關係

在放榜當日有關澤榮的報導刊出後，校長很快便通知記者，表示大家樂集團希望助澤榮完成這個小小的願望，而澤榮亦更邀請了朋友、親戚、嫲嫲以及在他小學生涯中一位十分重要的老師Miss Fu出席這個簡單但意義非凡的聚餐！

Miss Fu是澤榮小三時的英文老師，同時亦是他小五、小六的班主任！由於英文程度差，在亞小讀三年班的澤榮認為，當時Miss Fu寓教於樂的方式令他對英文的恐懼減少，所以當升小五時再遇上她，令他更投入學習。Miss Fu對澤榮的印象亦很深刻：「澤榮是一位很內斂和勤力的同學，在班上亦會經常幫我點通告，提醒我各種班務要處理！在收到他Whatsapp的邀請時也很意外，同時很高興！」

澤榮這個慶祝放榜的聚餐還邀請了一眾同學出席，澤榮強調：「雖然很幸運，能和當中幾位同學升同一所中學，大家都住在附近，有信心升中後能和同學保持友好關係。」

與嫲嫲的二人生活 一百呎空間無礙學習

澤榮與嫲嫲兩人住在位於荔景的二百多呎公屋單位，父母則長駐內地，澤榮沒有屬於自己的房間更沒有電腦，只有堆積如山的雜物和書本，平日上學前也要去狹小的廁所內更換校服，食飯溫習都在同一張圓桌上。平時嫲嫲入睡後自己便會開小枱燈繼續做自己的事。記者不禁詢問澤榮難道不怕會加深近視，澤榮只是尷尬地一笑回答：「應該沒事的！」

澤榮的溫習方式很單一，沒有購買補充練習也沒有上補習班的他，只靠不斷重做學校的功課來溫故知新，做完便遮起答案再做一遍。而空閒時間，則會用Ipad上網看英劇、美劇自行惡補英文，澤榮直言最常和嫲嫲有爭執的地方就是：「我會用Ipad去看英劇、美劇，她總是以為我用Ipad去玩。」

澤榮偶爾也會幫嫲嫲處理簡單家務如晾衣服，每逢周末如果未有相約朋友遊玩，也會和嫲嫲去深水埗街市買餸，皆因相對便宜。嫲嫲指澤榮從來都很自覺，會自己主動溫習不用開口：「我很清楚我讀書不多，生活條件也不富裕，對於『孫仔』的表現已經覺得很滿足，雖然有時對著他會『勞氣』，但都以他為榮！」

+ 4 + 3 + 2

澤榮和同學會在社區公園附近一帶玩「兵捉賊」 年長兩年與同學相處融洽 最大娛樂為「兵捉賊」 連降兩級的澤榮雖比同班的同學年齡大，但不知是否因為他的存在，反而令班上的同學更為融洽：「很多時男孩子喜歡跟男孩子玩，女孩子又與女孩子一起玩，很幸運我們男女都可以融洽地一起相處。」澤榮說。 澤榮很少去唱K、看電影這類娛樂，平日最開心的事就是和同學在社區玩「兵捉賊」，而澤榮亦不是大家刻板印象中的那種「貧困努力的書呆子」，他平日雖會自律溫習，但也是花一至兩小時，考試前會再花更多時間。他和其他小朋友一樣，放學後也會與其他朋友一起玩手機遊戲，到處閒逛。澤榮更是位田競好手，因此玩「兵捉賊」的遊戲往往能令他一展所長！澤榮在校內運動會上亦屢獲獎牌，同時亦有參與學界和坊間舉辦的比賽，升中後希望繼續參與田競比賽。

讀書的意義

澤榮今年只有14歲，但對將來卻有清晰的目標，對於他來說讀書是實現夢想的通道，出身基層的他原來十分嚮往成為一位教授，他很享受把自己所學傳承下去。對於來年升讀英文中學的他來說，澤榮直言雖感到有少許壓力但也會正面迎接挑戰。