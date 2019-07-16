【英華校長退休】家長師生搞歡送會　林校長：退休後會移居利物浦

撰文：黃慧雯
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傳統直資男校英華小學林浣心在完成今個學年後退休，由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接任，今日英華師生及家長為林校長舉行歡送會，在灣仔伊利沙伯體育館舉行一連兩場Show，由師生及家長演出，林校長及將接任的陳校長上台獻唱，而林校長更即場唱偶像的名曲順流逆流，歡送會在5位老師的歌聲中結束。
攝影：高仲明
一連兩場的「玩轉校長」Show由英華的師生及家長合力演出，在首場表演開始前，林校長指自己完全不知道師生及家長會有什麼驚喜給他，她說：「我唔知佢咃會有咩表演，只見佢哋好忙咁綵排，連陳校長都有份演出，我好期待。」
退休後移居利物浦
問到林校長的心情如何，她說自己是以開心的心情跟學生告別。「其實兩年前佢咃已知道我要退休，希望俾多啲時間去消化，唔想到退休時用離愁別緒嘅心情同我告別，而是用一個開心、好玩嘅形式。」她說。至於退休後的生活，林校長指自己會按照學生寫給她的計劃書，到外國生活及環遊世界，並會到不同的國家探望舊生。
「我和丈夫早前已在英國利物浦置業，會在8月收樓，我們會移居當地過退休生活，不過我很怕凍，所以冬天會過去澳洲，就像季候鳥一樣。」林校長說。
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林校長上台獻唱
「玩轉校長」Show英華小學師生及家長演出歌舞、樂器等表演，有學生更戴上假髮眼鏡，扮演林校長，而壓軸出場的林校長更即場唱一段徐小鳳的名曲順流逆流，之後更表淒5秒畫出Snoopy卡通，而陳美娟校長則與一班英華學生合唱，最後5位男老師更代表全校老師，向林校長致謝及獻唱。
林校長更表示在第二場，會有其好友徐小鳳、教育局局長楊潤強及前財政司司長曾俊華也會到場支持。