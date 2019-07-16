【英華校長退休】家長師生搞歡送會　林校長：退休後會移居利物浦

傳統直資男校英華小學林浣心在完成今個學年後退休，由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接任，今日英華師生及家長為林校長舉行歡送會，在灣仔伊利沙伯體育館舉行一連兩場Show，由師生及家長演出，林校長及將接任的陳校長上台獻唱，而林校長更即場唱偶像的名曲順流逆流，歡送會在5位老師的歌聲中結束。 攝影：高仲明

一連兩場的「玩轉校長」Show由英華的師生及家長合力演出，在首場表演開始前，林校長指自己完全不知道師生及家長會有什麼驚喜給他，她說：「我唔知佢咃會有咩表演，只見佢哋好忙咁綵排，連陳校長都有份演出，我好期待。」

退休後移居利物浦

問到林校長的心情如何，她說自己是以開心的心情跟學生告別。「其實兩年前佢咃已知道我要退休，希望俾多啲時間去消化，唔想到退休時用離愁別緒嘅心情同我告別，而是用一個開心、好玩嘅形式。」她說。至於退休後的生活，林校長指自己會按照學生寫給她的計劃書，到外國生活及環遊世界，並會到不同的國家探望舊生。

「我和丈夫早前已在英國利物浦置業，會在8月收樓，我們會移居當地過退休生活，不過我很怕凍，所以冬天會過去澳洲，就像季候鳥一樣。」林校長說。

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