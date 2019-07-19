【親子好去處】玩推理學扭氣球打工體驗　精選5大商場好玩活動

夏日熱辣辣，帶小朋友去玩難道一定要出身汗？精選以下5個室内活動，舒舒服服玩轉今個暑假。 攝影：黃舒慧、龔嘉盛

《大偵探福爾摩斯》密室逃脫X推理遊戲 齊齊智破奇案 《大偵探福爾摩斯》中的19世紀倫敦大街和福爾摩斯大宅再現香港，在這裏又會發生什麽案件呢？各位小偵探要運用偵探頭腦和團隊合作，通關酒吧内隱藏的兩間密室。閲讀《倫敦日報新聞號外》，找出現場的綫索，破解俠盜馬奇與同伴聯絡的暗號。最後掃描QR Code，根據案發現場的證據將兩件案件的犯人繩之於法，贏取神秘紀念禮品。 荃新天地 X大偵探福爾摩斯神探大搜查 日期：2019年7月20日至8月25日 時間：早上10時至晚上10時 地點：荃新天地1期中庭 門票：以指定電子消費金額免費換領兒童密室逃脫入場券一張，其餘活動免費參加。 大偵探福爾摩斯見面會 日期：2019年7月27日至8月18日（逢星期六日） 時間：晚上5時至7時45分

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鬧市中的氣球森林​「保育大自然氣球園地」 以「保育大自然氣球園地」及 「氣球藝術名畫廊」為主題，世界氣球大賽冠軍氣球師彭思泰製作出不同氣球造型的瀕臨絕種動物和氣球藝術名畫。氣球全部可以自行分解，表現藝術的同時減少污染，宣揚愛護地球及保育動物的信息。還有公仔夾夾樂和百變氣球扭扭樂手作坊等你來參加。 「保育大自然氣球園地」 日期： 2019年7月19日至9月1日 時間：上午12時至晚上9時 地點：始創中心地面大堂 公仔機夾夾樂 日期: 7月19日至9月1日 時間: 上午12時至晚上9時 參加方法：消費滿HK$50，即可參加夾公仔機遊戲1次 百變氣球扭扭樂手作坊 日期：7月28日 時間：下午2時至5時 地點：地面大堂 參加方法：消費滿HK$100即可參加

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首創「穿越事業所」古代職業體驗

職業體驗大家就玩得多，古代職業體驗你又聽過嗎？在穿越事業所，小朋友將會穿越古代，體驗古人打工生活，扮演醫館大夫、店小二、古玩店掌櫃及衙門捕快。大人也可以變裝暢遊古裝街，盡情打卡。 日期﹕2019年7月29日至9月1日 時間﹕下午1時至晚上8時 地點﹕奧海城2期地下主題中庭 参加方法﹕於奧海城或中港薈最多兩間不同商戶以即日電子消費滿HK$800或以上，或以Olympian Kids 1,000積分，即可換領「通關文牒」(工作體驗券)一張。

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反斗奇兵嘉年華 感受歡樂氣氛​ 陪伴大家成長的Toy Story 反斗奇兵返嚟啦！除了即將上映的《反斗奇兵4》，6月29日開始的《反斗奇兵嘉年華》也是不容錯過！現場除了有摩天輪、巨型氣球、三眼仔夾公仔機等打卡位外，亦有多個活動等著大家參加，包括「動手做小叉」DIY工作坊同不同攤位遊戲。另外亦有22個蓋印區分佈在活動場地各處，等著各位玩具迷一收集！ 反斗奇兵嘉年華

日期：2019年6月29日至8月4日

地點：海港城露天廣場、露天停車場等等 寶妮及小叉的玩具課室

體感遊戲及玩具收集活動：每天上午11時至晚上8時

「動手做小叉」DIY工作坊：逢星期日下午1時至6時

其他活動：《反斗奇兵4》的藝術世界、反斗夏日甜趣工房、期間限定店

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「MAKER PARK兒童創造館」大型創意積木樂園 以「Maker」為概念，使用超過2萬顆環保積木，打造首個免入場費、佔地4,000呎的「MAKER PARK兒童創造館」，由於場地不設高度限制，無論1-10歲的小朋均可入場，家長只須預先在網上進行免費登記即可參加。 參加「MAKER PARK兒童創造館」活動的小朋友可獲派「MAKER PASSPORT」，只要貫穿場內五大創造區並完成MAKER PASSPORT任務，即可獲取驚喜禮品。 活動詳情 日期：2019年6月28日至9月1日

時間：2019年6月28日至7月12日

星期一至星期五：中午12時至晚上8時／週末及公眾假期：上午11時半至晚上8時半

2019年7月13日至9月1日:

星期一至日及公眾假期：上午11時半至晚上8時半

(*每日清潔時間： 3:30pm-4:00pm)

對象：1歲至10歲，每位小孩需由一名家長陪同進內

登記方法：接受現場及網上登記，實際接受登記開放時間將稍後公佈



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