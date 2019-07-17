【書展2019】玩轉書展及運動消閒博覽　三大免費親子活動推介

大家來到書展，有沒有順便到同期的香港運動消閒博覽？原來場内都有不少活動適合親子參加，家長不妨留意以下3個免費活動。 攝影：許珞珩

（圖片來自香港貿發局展覽頻道FB） 夏日冰上運動教室 夏日炎炎，冰上運動就最消暑不過，沒想到在會展都可以試玩冰上運動！冰上體驗區有冰球、滑冰同冰壺三項活動供公衆免費參與，仿冰地板比真冰面更適合初學者練習，安全好玩。 攤位：5E-G08 香港冰球訓練學校有限公司

（圖片來自香港貿發局展覽頻道FB） 動感攀石牆 4歲或以上的小朋友可以接受教練指導，登上這面高3.5米的攀石牆，沿途還有互動小遊戲陪小朋友登頂。 攤位：5E-D20 Verm City Limited 動感攀石牆

足球體驗坊 本地人氣運動又點少得足球？除了設足球更衣室作主題背景的打卡專區，小朋友能夠親身下場進行一對一的足球體驗，運動一番。特定日子更有專業球員現場表演花式足球和示範足球技巧。 攤位：5E-G02 美國輝瑞科研製藥有限公司 足球狂熱

其他精彩活動

首次衝出海外 日本DIY鉛筆刨課程 這組裝體驗課程內容分為「理科」「社會科」和「勞作」３部分，學童可以先了解鉛筆刨的運作原理和歴史知識，再親自動手使用螺絲批等工具自行組裝於鉛筆刨。希望小朋友通過了解人們在每件產品生產背後付出的努力，學會珍惜物品。 日本咖路「鉛筆刨組裝體驗課程」 日期：2019年7月19至21日 (星期五，六、日） 時間：下午2時半至4時半 （每節約45分鐘） 地點：香港書展咖路展位 5F-G05 費用：＄188（課程不收費，這是鉛筆刨的費用）※適合6至12 歲學童 詳情及報名：「CARL 日本咖路文具」 FACEBOOK專頁