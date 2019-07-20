皮紋能檢測出讀寫障礙嗎？│Sci Papa

皮紋是指手指，手和腳上的皮膚斑紋或圖案，是一種可遺傳的特徵。皮紋學就是這種特徵的科學研究，亦常用於犯罪學，作識別個人身份的方法。雖然遠在19世紀已有指紋研究，但皮紋學（Dermatoglyphics）這個詞彙在1926年才被提出，泛指指紋以及手掌和腳掌上的圖案的科學研究。

20世紀就是皮紋學，其遺傳性及與疾病關聯研究的最蓬勃時期，當期時有愈來愈多的皮紋研究發佈，令皮紋在親子鑒定、疾病檢測（如苯丙酮尿症，先天性心臟病，精神分裂症及唐氏綜合證）都受到一定程度的重視。

可是，到了20世紀60到70年代，皮紋學的科學研究活動漸漸減少，而其地位亦漸漸下降。因為更深入的研究結果令科學家發現，皮紋在疾病檢測的準確性不足以支持其臨床應用，再加上對染色體、DNA及遺傳基因認知有所增加，令研究風向都轉至一個更新及更精準的領域，以至令皮紋研究開始漸漸式微。

皮紋檢測出讀寫障礙？

在pubmed搜尋有關皮紋（Dermatoglyphics）及讀寫障礙（Dyslexia），就只找到一份文獻。研究從261個有讀寫障礙的患者中，發現了一些皮紋特徵，與沒有患上讀寫障礙的人有所不同的情況。這個結果，只是表達出皮紋的某些表徵與讀寫障礙可能有關連。用上「可能」，是因為研究只是回顧性（retrospective）而非前瞻性（prospective），亦沒有十分嚴謹的研究方法去完全排除其他「混淆因素」。再加上就算真的有關連，亦不一定能用在臨床診斷之上，因為臨床診斷所用的檢測，實有必要知道檢測的特異度（specificity）及敏感度（sensitivity），亦即是其假陰性及假陽性出現的比率。

然而，讀寫障礙是一種十分複雜的學習障礙。美國梅奧診所亦在其有關讀寫障礙的文章的第一句就指出，「沒有單一的測試可以確診讀寫障礙」。礙於篇幅的關係，先不在這篇文章談太多「讀寫障礙」的事。但明顯地，要是有人跟你說皮紋檢測能準確預測出讀寫障礙或甚至說能「確診」讀寫障礙，我會有所懷疑及保留，然後問他3個問題：

1. 你的檢測在用什麼data or database去確認皮紋與讀寫障礙的關連呢？ 2. 你的檢測的specificity同sensitivity數據可以分享一下嗎？ 3. 檢測陽性或陰性後該當如何及在那些醫療機構follow up呢？

要是他答不出來，然後拿出幾個十分成功的個案與你分享，那你就問他們：

為什麼只有幾個個案呢？有沒有公開的statistic report可供參考？皮紋檢測應用了在多少個客人，而又有多少次是準確的呢？有數據後，拿回家中，你就可以慢慢分析，這個皮紋檢測還值不值得你去做了。

最後，不要問我究竟皮紋睇相與皮紋檢測哪一樣比較準確？筆者真的未能回答。



作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。



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