【親子教育】如何啟發孩子把創意化成現實？｜四個女兒的校監

許多人兒時曾經有過許多新奇、具創意的構想，但往往這些一瞬即逝的意念，只付諸腦海中，未有實現。究竟我們可以如何幫助孩子，將創意的意念轉為成可見的東西？

父母作為孩子人生中第一位老師，責任重大，的確可以鼓勵及協助孩子將創意化成可實現的事。究竟我們可以如何幫助孩子，將創意的意念轉為成可見的東西？

觀眾參與成推動力

小朋友有許多具創意的想法，父母可多鼓勵他們勇於表達。以我的大女兒阿大為例，她經常有許多天馬行空的概念，她會將自己腦裏幻想的東西以畫畫方式畫出來，然後與妹妹們、爸爸媽媽和15歲的松鼠狗姐姐松松分享。一個表演者，當有現場觀眾支持，會成為他們創作的動力，所以我們這些觀眾對阿大來說非常重要的。每次阿大有新作，她都會用心、雀躍地把自己的意念與我們分享，妹妹們及狗姐姐更聽得津津有味。

小朋友有許多具創意的想法，父母可多鼓勵他們勇於表達。

孩子腦海裏常有很多不同的主見及意念，作為父母，我們應多正面鼓勵孩子，給予他們更多機會或工具將所想所見表達出來，讓他們將所想告訴父母，而父母的專注聆聽，亦會成為他們更加想表達的動力。

父母參與討論

除此，孩子問題多多，經常打爛沙盆問到篤，有些父母或會感到很煩，但其實孩子發問是成長一個重要環節，亦有助他們發揮創意，引發更多聯想。父母應多鼓勵孩子討論，讓他們多發問，甚至一起參與在其中。有時候，看似是孩子無聊的對話，其實是他們創意思維的基礎及空間，父母要盡量容讓有這個時間及空間，一起與孩子成長。只要我們讓孩子多討論，討論得愈長久，證明她們的腦袋不停的思考中。

孩子問題多多，經常打爛沙盆問到篤，有些父母或會感到很煩，但其實孩子發問是成長一個重要環節，亦有助他們發揮創意，引發更多聯想。以我家四個女兒為例，她們如問題少女般，每天不停問問題，日常瑣碎事也可以「傾餐飽」。如早前飲茶的時候的新菜式，名為「恩愛天鵝酥」，孩子們非常期待這隻天鵝酥，一看見便雀躍萬分，立即討論下次整水餃時，要做一隻「恩愛天鵝水餃」、插花時要插「恩愛天鵝花」、畫畫時要創作「恩愛天鵝彩虹」、買衣服的時候要買「恩愛天鵝衣服」、專題研習要研究「恩愛天鵝系列」，這些看似是無聊的話題，卻引起孩子的好奇心，她們結論是希望探究天鵝為何會這麼恩愛。

父母是孩子人生中的第一位老師，這位老師非常重要，必須要以生命影響生命，孩子將來變成怎樣，作為孩子生命中第一位啟航者是非常重要的，切勿假手於人。

作者簡介：伍馮美娟

資深教育工作者，四個女兒之母，經常以基督教晦育兒，深信每一個孩子都是上帝所獨做的Masterpiece，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。

作者Facebook專頁：四個女兒的校監

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