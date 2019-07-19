【書展2019】醫生媽媽的時間管理術　許嫣：要爭分奪秒知優先次序

一日24小時，對於在職媽媽來說，總覺得時間不夠用，每天既要照顧家庭、為子女睇功課陪溫習，還要兼顧工作，每天忙得團團轉，不要說me time，就連睡眠時間也不夠。 身為病理科專科醫生的許嫣（Melody），卻能輕鬆地兼顧家庭、工作，更能夠堅持寫作及出書，做到Work-life balance，究竟她怎樣做到？ 攝影：鄭子峰、部分圖片由受訪者提供

4年出4本書，最新一本《醫生媽媽的時間管理術》只花了3個半星期就完成，期間仍照常返工、湊女及寫作，相信大部分媽媽也會好奇，Melody的時間究竟怎樣分配？「愈是忙碌的媽媽，愈懂得爭分奪秒，知道分優先次序，把平時一些零星的空閒時間拼接起來，建立優質親子時間。」她說。

不想錯過陪伴子女成長的十年

Melody育有兩名分別5歲及7歲的女兒，現時在養和醫院任職病理學專科醫生，每星期只工作4天，其餘時間全放在家庭。「之前一直在醫院管理局工作，直到大女開始準備報讀幼稚園，當時由於工作太忙，甚至連最心儀的幼稚園報名也錯過了，那一刻就覺得不能再這樣，小朋友最需要父母、最黐父母的日子只有十年，我不想錯過，所以決定轉工。」

Melody放棄了醫管局的全職工作，轉到養和醫院任兼職病理科專科醫生，令她可以有更多時間照顧家庭及女兒，「轉工後每星期有兩天我可以放weekday，令我有更多時間接送兩個女兒返放學；無論有多累，我每天都會堅持送大女上學，沿途我們可以傾偈，她分享學校發生的事，我很享受只有我跟她的時間。」她說。 訓練女兒獨立 令媽媽更輕鬆 去年9月大女升上南區傳統名校一年級，除了女兒要適應，作為一個小學生的媽媽，她說自己也要適應期。「上小學後無論功課、測考形式也跟幼稚園時不同，女兒初時也不習慣，放工後我都會立即回家，幫她睇功課陪溫習，但很快她就適應了，也應付得很好。」Melody在女兒小時候已培養她們獨立及自理能力，在幼稚園時已可以自己完成功課，她放工回家再為她們檢查。女兒近日派發成績表，Melody很開心女兒有不錯的成績。 Melody說在職媽媽要令家庭時間盡量夠用，就要盡早培養孩子獨立。「不能把孩子寵得像公主王子，訓練孩子獨立、培養時間觀念，可以令媽媽較輕鬆，返工時也可以更專心。」

+ 5 + 4 + 3

如何令爸爸成為「神隊友」? 能夠兼顧工作、家庭，教養出優秀的子女，Melody覺得老公的角色相當重要，但怎樣令爸爸成為「神隊友」?「兩夫婦分工合作很重要，要互相尊重和欣賞，我逢星期六要返工，帶女兒去玩參加興趣班的工作就由爸爸負責，他很享受與女兒相處的時間，也不怕辛苦，我們會互相補位，也很少有拗撬。很多時媽媽要放手讓爸爸嘗試，對爸爸也別要求太高。」Melody說老公每日放工無論多累，甚至推遲工作的飯局，也會堅持陪女兒睡覺及講睡前故事。

Melody說雖然在職媽媽不能全天候照顧家庭，但她強調即使有多忙，也一定要抽時間陪伴孩子，而且一定要「專心」。「你陪在孩子身邊，卻只顧睇手機處理工作，這種只有『量』沒有『質』的陪伴根本沒意思。很慶幸我在放工後就不用處理工作上的事，可以全心全意放在家庭、在孩子身上。」同樣地，Melody覺得工作時也需要「專心」，不會處理家事，這樣才能兩方面也做得好。 接受生活裏的不完美 問到作為在職媽媽，她的時間管理竅門，她說：「其實有些時間我會是高效率的媽媽，但有時也會是亂七八糟的懶媽媽，不能兼顧時也不要有愧疚心態，學會接受生活裏的不完美，擁抱混亂，才能夠享受當下。」 她強調要將家庭及工作同時處理得好，更重要的是不要迷失在家庭與工作之間，要找尋自己的興趣，有屬於自己的「me time」。「女性在有家庭及子女之後，很多時會不自覺地失去自我，令壓力愈來愈大。我一直很喜歡看書及寫作，這是我減壓的方法之一，惟有這段時間是完全屬於我自己，也能夠完全放鬆。」 Melody在過去一直為不同的報紙寫專欄，更撰寫了4本書，包括2015年第一本出版的《徘徊生死血肉文字間》、《人間春暖細味杏林情》、《醫生新手媽》，及今年於書展推出的新書、只用3個半星期寫完的《醫生媽媽的時間管理術》，她說寫作是自己最大的興趣，每日趁返工前、睡前的時間寫，雖然很忙，但卻開心。她指每個人的興趣不同，最重要是找到自己喜歡做的事，暫時放下家庭及子女，好好放鬆一下。