【筋肉寶寶養育記】媽媽在身邊，BB特別曳？│Kylife

唔知大家有冇發覺小朋友喺自己面前特別曳呢？ 我同老公一個係全職爸爸、一個係半職媽媽，平時筋肉寶寶日頭會由婆婆照顧，下午收工我返屋企就到我睇住佢，所以好多時婆婆睇到筋肉寶寶由唔同人照顧嘅反應可以相差好大！

我哋湊 vs 婆婆湊

如果婆婆湊佢，拖地時叫佢坐定定喺沙發唔好落地，佢就真係乖乖地等。不過我放假喺屋企叫佢坐定定，佢會周圍走，仲要邊走邊對住我笑！其他人照顧佢（唔常見嘅親戚），佢直頭會變咗第二個BB，係乖到不得了嘅BB！叫佢做咩就做咩！

瞓下午覺嘅情況，婆婆氹5分鐘內就會訓；我起碼要氹接近30分鐘。因為好多時一入房佢以為我要同佢玩，所以佢會周圍爬周圍玩，完全唔瞓！

以往我哋同佢去街街，未到大門佢又要人抱抱，又或者甩開我哋手想自己跑！不過原來婆婆同佢去街係可以慢慢拖住佢行到好遠都唔扭計！

我哋教導 vs 老師教導

我哋最近同佢去Playgroup玩嘅時候，筋肉寶寶係完全不受控同唔聽指令，拉佢埋去睇老師做咩，佢就會又喊又走！只不過我哋去多幾次，發覺原來只要老師單獨同佢講，佢當下真係會聽同會跟住做一陣！

雖然曳曳多，但都總發掘到佢嘅乖乖之處！雖然我喺度佢會特別曳，但多數我煮嘢比佢食，佢都會主動叫我抱佢上BB櫈食嘢，又會等我睇住佢慢慢食，呢一樣係婆婆好少經歷到嘅部分！

你哋嘅小朋友係咪同筋肉寶寶一樣，父母喺度就特別曳曳呢？

Kylife與二寶之日常 ​ （Facebook專頁，Blog）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「,【筋肉寶寶養育記21M】BB有一種曳叫媽咪係度特別曳」​】

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